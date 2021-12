OL-Reims : Excuse surprenante de Bosz après la défaite

Publié par ALEXIS le 02 décembre 2021 à 11:08

L’ OL a concédé une défaite face au Stade de Reims au Groupama Stadium. Peter Bosz a trouvé une excuse surprenante pour justifier cette défaite.

OL : Peter Bosz pointe le mauvais état du terrain

Ça ne va toujours pas pour l’ OL, battu mercredi soir par le Stade de Reims à huis clos, lors de la 16e journée de Ligue 1. Menée sur son terrain, suite à un but de Wout Faes (0-1, 56e), l’équipe de Peter Bosz est revenue au score 10 minutes plus tard grâce à Karl Toko-Ekambi (1-1, 66e). Mais comme c’est souvent le cas cette saison en championnat, l’Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers, en s’inclinant dans le temps additionnel du match, sur un but de Hugo Ekitike (1-2, 90e+3).

Réagissant à la défaite de son équipe, Peter Bosz a fait une déclaration étonnante. Il pointe le mauvais état du stade du club rhodanien, dans des propos rapportés par Ouest-France.« Nous avons une équipe qui joue au ballon, mais sur notre terrain, en mauvais état, c’est presque impossible… », a-t-il souligné, avant d’atténuer son propos : « Mais on ne doit pas invoquer cette excuse. » Cette déclaration de l’entraîneur néerlandais est d’autant étonnante que c’est la première défaite de l’ OL au Groupama Stadium cette saison en L1.

La 10e place de l’Olympique Lyonnais inquiète Bosz

La défaite des Gones est lourde de conséquences, car ils ont chuté de 3 rangs, de la 7e à la 10e place. Cela, en attendant le verdict du match contre l’ OM, arrêté le 21 novembre dernier. Une décision qui sera rendue par la commission discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP), le mercredi 8 décembre. Entre-temps, Peter Bosz est très préoccupé par la position de son équipe, très loin de son objectif (une place sur le podium) cette saison.

« Bien sûr, ça m’inquiète. Nous sommes dixièmes. Ce n’est pas une place au classement pour nous, mais nous ne jouons pas bien en ce moment », a-t-il reconnu. L’ OL affrontera respectivement les Girondins de Bordeaux, le LOSC et le FC Metz, pour boucler la phase aller de la saison. Des matchs décisifs pour Lyon avant la mi-saison.