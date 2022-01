ASSE Mercato : Renversé par Lens, Dupraz fait une grande annonce

Publié par Ange A. le 15 janvier 2022 à 23:15

Pascal Dupraz a lâché un nouvel indice de taille pour le mercato de l’ ASSE après sa nouvelle défaite samedi contre le RC Lens (1-2).

L’ ASSE renversée par Lens au Chaudron

Difficile reprise pour l’AS Saint-Étienne en Ligue 1 Uber Eats. Pour son retour en championnat, l’ ASSE s’est inclinée (1-2) contre le RC Lens samedi à Geoffroy-Guichard. Pour cette affiche de la 21e journée, Pascal Dupraz disposait d’un effectif diminué par la Covid-19 et les absences de ses internationaux africains actuellement à la CAN. Les Verts pensaient avoir fait le plus dur suite à l’ouverture du score de Ryad Boudebouz avant la pause (38e). Le club ligérien a fini par craquer en fin de match une première fois sur une tête de Florian Sotoca (77e). Seko Fofana a assené l’estocade d’une frappe enrôlée au bout du temps additionnel. Malgré ce revers, l’entraîneur stéphanois a apprécié la prestation de ses joueurs et reste optimiste.

Pascal Dupraz attend du renfort en attaque

Pascal Dupraz s’est également prononcé sur le mercato hivernal. Le technicien attend toujours un nouvel attaquant à Saint-Étienne cet hiver. Contre les Sang et Or, l’entraîneur stéphanois a dû improviser avec Ryad Boudebouz comme attaquant axial. « Les supporters nous ont poussés, ça fait chaud au cœur. Les garçons sont abattus mais il ne faut pas lâcher. Ce soir, j’ai admiré mes joueurs. Si le Covid-19 pouvait nous laisser tranquilles, ça nous arrangerait. On a aussi l’objectif de recruter », a confié le coach de l’ ASSE après la nouvelle défaite des siens, toujours derniers de Ligue 1.

Sainté dans le dur pour son nouvel attaquant ?

Lanterne rouge du championnat, l’AS Saint-Étienne ne manque pas de pistes pour renforcer son attaque. Le nom de Jean-Philippe Mateta revient avec insistance. Mais Patrick Vieira, le coach de Crystal Palace, a fermé la porte à un départ de l’avant-centre prêté aux Eagles par Mayence. Avant cette rencontre, Pascal Dupraz avait lui-même reconnu que le dossier de recrutement d’un attaquant était au point mort. En attendant une issue heureuse, le nouvel entraîneur des Verts s’est déjà renforcé avec les arrivées de Sako et Gnagnon ainsi que les prêts de Bernardoni et Thioub.