PSG Mercato : Courte prolongation, la réponse de Mbappé est tombée

Publié par JEAN-LUC D le 17 janvier 2022 à 11:02

Le PSG garde un mince espoir de prolonger Kylian Mbappé. L’attaquant de 23 ans n’exclurait pas forcément cette option pour son avenir.

PSG : Kylian Mbappé vers une prolongation jusqu'en 2024 ?

D’après les informations du journaliste Dominique Sévérac, des discussions sont en cours entre la direction du Paris Saint-Germain et l’entourage de Kylian Mbappé pour une prolongation de contrat de courte durée. Libre le 30 juin prochain, l’international français n’a toujours pas paraphé un nouveau bail. Il est annoncé au Real Madrid à compter du 1er juillet.

Mais le club de la capitale veut inverser la tendance et convaincre son numéro 7 de poursuivre l’aventure entamée depuis 2017 et un chèque de 180 millions d’euros offert à l’AS Monaco pour le faire signer. Selon le journaliste du quotidien Le Parisien, le PSG offre désormais à Mbappé une courte prolongation d’une saison avec une deuxième année en option. Le tout avec la promesse de partir dès l’été 2023.

« Ça ne veut pas dire qu’en janvier ou février vous allez voir une prolongation tomber. Ça veut dire que les ponts ne sont pas rompus, qu’il a fait « reset » par rapport à l’été 2021 et qu’aujourd’hui tout est ouvert », a expliqué Dominique Sévérac dans L’Équipe du Soir. En cas d’accord, le champion du monde 2018 prolongerait donc avec le Paris SG jusqu’en juin 2024 et pourrait rejoindre finalement le Real Madrid un an avant.

Un deal gagnant-gagnant avec le vice-champion de France qui s’éviterait ainsi une grosse erreur industrielle avec un départ gratuit du phénomène tricolore. Une tendance confirmée en Angleterre par Jason Burt, journaliste pour The Telegraph, qui assure que « Mbappé s'ouvrirait à l'idée de prolonger », même s’il refuse de conclure les négociations avant la fin de la saison. Pas de quoi faire perdre au Real Madrid sa sérénité sur ce dossier.

Le Real Madrid reste serein pour Mbappé

Dans un article où il se penche sur l'avenir d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé, que le Real Madrid rêve d'associer la saison prochaine, le journal Marca indique que « rien n'a changé » concernant les plans de Florentino Pérez pour l’enfant de Bondy. « L’idylle » entre le partenaire de Lionel Messi et la Maison-Blanche serait toujours d'actualité.

Et même si les derniers échos en provenance de la France laissent entendre que la tendance n'est plus aussi forte pour une signature de Mbappé chez les Merengues, l'accord obtenu par le leader de la Liga n'est pas encore remis en question. Le Real Madrid reste donc serein dans cette affaire. Le PSG est prévenu.