PSG Mercato : Erling Haaland annonce sa prochaine destination !

Publié par JEAN-LUC D le 03 janvier 2022 à 16:54

Pour oublier Kylian Mbappé, le PSG aurait fait d’Erling Haaland sa priorité. L’attaquant du Borussia Dortmund se serait livré sur son futur.

Erling Haaland, objectif numéro 1 du Paris SG

Depuis le 1er janvier dernier, Kylian Mbappé est libre de négocier avec d’autres clubs en vue d’un départ gratuit à l’issue de la saison. Le Paris Saint-Germain n’étant pas parvenu à le convaincre de prolonger son engagement qui expire le 30 juin prochain. À la recherche d’une nouvelle star en attaque afin d’oublier l’enfant de Bondy, le club de la capitale a listé plusieurs joueurs, mais selon le média ESPN, le Qatar a fait de l’avant-centre du Borussia Dortmund, Erling Haaland, sa priorité numéro 1 pour le poste.

À 21 ans, l’international norvégien pourrait ainsi faire l’objet d’une grosse offensive de la part du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain. Toujours d'après cette source, l'option du buteur scandinave serait même prioritaire sur celle du Barcelonais Ousmane Dembélé. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’ancien buteur du RB Salzbourg ne devrait pas s'éterniser à Dortmund puisque sa clause de départ fixée à 75 millions d'euros ne constitue pas un sérieux obstacle pour ses prétendants, notamment le PSG. Toutefois, le Golden Boy 2020 aurait une préférence pour sa prochaine destination.

PSG Mercato : Erling Haaland a déjà fait son choix

Débarqué en janvier 2020 en provenance de Salzbourg contre un chèque de 20 millions d’euros, Erling Haaland vit probablement ses derniers six mois au sein de l’effectif du Borussia Dortmund. D’après la presse espagnole, celui qui a déjà inscrit 19 buts et donné 5 passes décisives en 16 matches toutes compétitions confondues cette saison a dévoilé sa prochaine destination. En effet, selon le quotidien madrilène AS, Haaland a ouvertement annoncé à son entourage qu’il rejoindra l’Espagne après le championnat allemand.

« Je jouerai en Espagne », aurait notamment déclaré le natif de Leeds au sujet de son club pour la saison 2022-2023. Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich, Chelsea, Manchester United et de Manchester City, le « Cyborg norvégien » devrait se diriger le Real Madrid ou le FC Barcelone.

Toujours selon la même source ibérique, Mino Raiola, son agent, aurait rendez-vous avec les dirigeants barcelonais ce lundi, tandis que le Real Madrid aurait les faveurs du joueur pour former un duo de feu avec Kylian Mbappé. La chaîne sportive américaine ESPN assure cependant que même si les deux géants de la Liga ont de l’avance dans ce dossier, le PSG aura un sérieux coup à jouer en cas de départ de Mbappé.

Affaire à suivre donc…