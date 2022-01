RC Lens Mercato : Après Fofana, Newcastle vise un attaquant du RCL

Publié par ALEXIS le 18 janvier 2022 à 13:32

Seko Fofana n’est plus le seul joueur du RC Lens visé par Newcastle United. Selon L’Équipe, le club anglais a sondé le clan Ignatius Ganago.

RC Lens Mercato : Newcastle se renseigne sur Ganago

Newcastle United est sérieusement intéressé par les services de Seko Fofana, capitaine du RC Lens. Mais le club nordiste résiste, car il ne souhaite pas affaiblir l’équipe de Franck Haise engagée dans la course pour une place qualificative pour la Coupe d’Europe. En même temps, le RCL reste attentif aux offres qui vont arriver sur le bureau du président Joseph Oughourlian. En effet, ce dernier serait prêt à ouvrir des négociations en cas d’offre irrésistible, soit une offre de plus de 30 M€. En plus du meilleur joueur actuel du RC Lens, les Magpies sont aussi séduits par le profil d’Ignatius Ganago selon les indiscrétions du quotidien sportif.

La source croit savoir que « Newcastle s'est intéressé ces derniers jours à la situation de l'attaquant lensois ». Le club de Premier League n’a pas encore fait d’offre aux Sang et Or, mais s’est seulement renseigné auprès des représentants de l’international camerounais sur la possibilité d’un transfert cet hiver. Actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, l’avant-centre du RC Lens n’est pas officiellement sur le marché des transferts.

Combien vaut Ignatius Ganago ?

Comme Seko Fofana, Ignatius Ganago a rejoint le club Artois lors de son retour en Ligue 1. Il a été transféré de l’OGC Nice à l’été 2020, contre un chèque de 6 M€. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 7 M€ et il est sous contrat jusqu'en juin 2024. Cette saison, il a disputé 13 matches de Ligue 1 et a été titulaire 7 fois. Il a marqué 3 buts en championnat. La saison dernière, il avait pris part à 24 matches, pour un bilan de 7 buts et 3 passes décisives.