PSG Mercato : Zidane, Pochettino, Leonardo ridiculisé au Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 20 décembre 2021 à 21:41

Dimanche, Leonardo a démenti tout contact avec Zinedine Zidane et conforté Mauricio Pochettino dans ses fonctions au PSG. Mauvaise idée !

Leonardo : « Nous n’avons jamais contacté ni Zidane »

Alors que Mauricio Pochettino croule sous le poids des critiques depuis le début de la saison et qu’il est régulièrement annoncé sur le départ, Leonardo a tenu à donner la position du Paris Saint-Germain sur l’avenir de son entraîneur. Dans un entretien conjoint accordé à Europe 1 et le JDD ce dimanche, le directeur sportif du club de la capitale a notamment conforté Pochettino en lui réitérant la confiance de la direction. Ensuite, le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi a dément tout contact avec Zinedine Zidane en vue de venir remplacer éventuellement le technicien argentin.

« Nous n’avons jamais contacté ni Zidane ni aucun autre entraîneur. Avec Tuchel, avant de parler à Pochettino, nous n’avions pas échangé avec un autre. Nous n’avons jamais contacté Zidane », a déclaré Leonardo concernant les nombreuses rumeurs annonçant une arrivée imminente de l’ancien manager du Real Madrid à Paris. « Pochettino est arrivé il y a un an quand on avait des problèmes. Nous lui avons dit que nous voulions développer des choses et que nous avions du temps. Derrière, on élimine Barcelone et le Bayern Munich en Ligue des champions. On perd contre Manchester City (en demies) mais on était dans l’idée de la saison », a précisé le dirigeant brésilien.

« Arrive l’été, et on fait ce que tout le monde sait déjà. Donc il recommence la saison avec un effectif pas large, mais très large.Construire quelque chose, mettre tout le monde dans son bon sentiment et son espace, c’est difficile. Même avec les joueurs que nous avons, ça ne se fait pas comme ça. Il faut du temps pour tous, leur donner ce sentiment d’être à l’aise. Je pense que nous sommes en construction. Et nous arrivons au mois de janvier avec beaucoup de possibilités de faire une saison inoubliable. Toutes les choses qu’on a pensées de lui (à son arrivée), elles existent encore », a-t-il confié. Des explications solides, mais qui ne sont pas parvenues à convaincre Daniel Riolo.

PSG Mercato : Leonardo ne décide pas de tout à Paris

Sur les antennes de RMC Sport, sur le plateau de « L’After Foot », le journaliste français a démonté l’assurance de Leonardo sur l’avenir de Mauricio Pochettino. Concernant le démenti du directeur sportif du Paris Saint-Germain sur le dossier, Daniel Riolo estime tout simplement que ce sujet ne relève pas de sa capacité puisque c’est un dossier qui se gère au plus haut niveau depuis le Qatar.

« Oui, Leonardo n’a jamais contacté Zinedine Zidane, mais d’autres l’ont fait pour lui, au Qatar. Donc quand il dit que le PSG n’a jamais contacté Zidane, c’est un mensonge. Ou alors ils ne l’ont pas mis au courant, ce qui est encore pire », a lancé le chroniqueur. « Ce n’est pas la première fois que Leonardo ment. Il avait dit la même chose avec Thomas Tuchel deux semaines avant qu’il soit viré. Mais on sait que Leonardo ne décide pas de tout à Paris », a-t-il ajouté.

Après avoir annoncé le remplacement de Pochettino par Zidane en janvier, Riolo maintient donc ses doutes sur l’avenir de l’ancien manager de Tottenham sur le banc des Rouge et Bleu. Affaire à suivre donc…