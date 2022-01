ASSE Mercato : Le grand attaquant pioché à la Lazio Rome ?

Publié par ALEXIS le 18 janvier 2022 à 22:12

La dernière piste en date de l’ ASSE mènerait vers un attaquant en difficulté à la Lazio Rome en Serie A et poussé dehors.

L’ ASSE s’est renseignée sur Vedat Muriqi

Prospectant partout pour trouver un attaquant de pointe, l’ ASSE aurait des vues sur un avant-centre qui joue peu avec la Lazio Rome. D’après les informations de Sainté Inside, l’AS Saint-Étienne est venue aux nouvelles pour Vedat Muriqi en difficulté au sein du club de la capitale italienne. Les Verts étudient la possibilité de relancer le joueur de 27 ans en Ligue 1. Selon les indiscrétions d’Evect, « c’est Pascal Dupraz en personne qui a activé ses réseaux dans les pays de l'Est et qui a ouvert ce dossier ». Touitefois, l' ASSE doit faire face à la forte occurrence du CSKA Moscou. D'après la première source, le club russe aurait fait une proposition à la Lazio pour s'attacher les services de Vedat Muriqi.

L’attaquant international kosovar (37 sélections, 18 buts) ne rentre pas dans les plans de l’entraîneur Maurizio Sarri. Il est poussé vers la porte de sortie des Capitolini, pendant ce mercato d’hiver. Il a pourtant été recruté à 20 M€ au Fenerbahçe en septembre 2020. En effet, Vedat Muriqi est confronté à un gros souci d’adaptation dans le championnat italien après avoir passé six saisons consécutives en Turquie.

Une expérience de 6 saisons en Turquie

Avant de signer à la Lazio Rome le 15 septembre 2020, l’attaquant visé par l’ ASSE avait défendu les couleurs de Giresunspor (2014-2016), Gençlerbirliği SK (2016-2018), Çaykur Rizespor (2018-2019) et évidemment du Fener (2019-2020) en Turquie. Cette saison, il a pris part à 11 bouts de matchs sans marquer de but en Serie A en 206 minutes de jeu cumulées et une seule titularisation. Selon l'estimation de Transfermarkt, sa cote est de 6 M€.