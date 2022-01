ASSE Mercato : Mangala, mauvaise nouvelle avant le derby contre l'OL

Publié par ALEXIS le 19 janvier 2022 à 11:34

Eliaquim Mangala est arrivé à Saint-Étienne pour s’engager avec l’ ASSE avant le derby contre l’OL. Une rencontre que devrait louper le défenseur.

ASSE : Eliaquim Mangala absent pour le derby contre l’OL ?

L’ ASSE a mis les bouchées doubles pour obtenir la signature d’Eliaquim Mangala. Ce dernier a débarqué des États-Unis d'Amérique afin de passer la traditionnelle visite médicale, avant de parapher le contrat de six mois qui l’attend. Une réunion aurait été tenue mardi soir pour boucler le dossier du défenseur central de 30 ans. Interrogé dans l’émission L’Équipe du Soir au sujet de l’ancien tricolore (8 sélections), Mohamed Toubache-Ter confirme que le dossier est « bien avancé ».

Toutefois, il annonce qu’Eliaquim Mangala ne pourrait pas prendre part au derby entre l'AS Saint-Étienne et son grand rival lyonnais, vendredi (21h), en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Selon lui, le délai pour la signature et l’enregistrement du joueur par la Ligue de Football Professionnelle (LFP) est trop court.

Les choix qui s'offrent à Dupraz en défense

Si l’information de la source se confirme, Pascal Dupraz pourrait reconduire sa défense à trois centraux, avec Timothée Kolodziejczak, Mickaël Nadé et le jeune Abdoulaye Bakayoko (19 ans) lancé en Ligue 1 contre le RC Lens (1-2). Il a également la possibilité de revenir à une défense à quatre, alignée contre le FC Nantes, avec Kolodziejczak et Nadé dans l'axe, Gabriel Silva (à gauche) et Yvann Maçon (à droite) sur les côtés.

Il faut rappeler que l’ ASSE est privée de deux arrières centraux : Harold Moukoudi (Cameroun) et Saïdou Sow (Guinée). Ils prennent part à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), avec leur sélection respective. Joris Gnagnon, l'une des quatre recrues hivernales en date, n'est toujours pas opérationnel. Arrivé en surpoids chez les Verts, il travaille toujours pour se mettre à niveau.