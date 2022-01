ASSE Mercato : Avant Mangala, Perrin règle un dossier sensible !

Publié par ALEXIS le 18 janvier 2022 à 20:32

Ignacio Ramirez n’est plus un joueur de l' ASSE. Avant l'arrivée d'Eliaquim Mangala, l'attaquant uruguayen retourne dans son club d’origine.

ASSE Mercato : Le prêt d'Ignacio Ramirez écourté

Dans un communiqué officiel, l’ ASSE a fait savoir que le prêt d’Ignacio Ramirez a été rompu, ce mardi 18 janvier 2022. Conséquence ? L’avant-centre prêté par Liverpool FC Montevideo à l’AS Saint-Étienne, pour la saison 2021-2022, n’ira pas au bout de l’exercice en cours. Il retourne dans son pays natal. « L’ ASSE, le Liverpool Fùtbol Club (Uruguay) et Ignacio Ramirez ont trouvé un accord pour le retour de prêt anticipé de l’attaquant, à compter de ce jour. L’AS Saint-Étienne remercie Ignacio Ramirez pour son professionnalisme et lui souhaite tout le meilleur pour la suite de sa carrière », a fait savoir le club ligérien.

Le joueur de 25 ans avait débarqué chez les Verts le dernier jour du mercato estival 2021, sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Il a disputé 6 matchs sous le maillot stéphanois, soit précisément 5 en Ligue 1 et un en coupe de France contre Lyon la Duchère (1-0). Cela, pour un total de 145 minutes de jeu cumulées.

L'attaquant uruguayen, première victime de Dupraz

Arrivé à l’ ASSE sous la direction de Claude Puel, Ignacio Ramirez était la seule recrue hivernale du club. Cependant, il n’a pas satisfait les attentes de l’ex-entraineur et manager général de Sainté. C’est pourtant ce dernier qui avait validé le recrutement de l’attaquant uruguayen. Successeur de Puel, Pascal Dupraz, non plus, n’est pas séduit par le profil de ce dernier. C’est ainsi qu’il a été inscrit sur la liste des joueurs concernée par l’opération dégraissage initiée par le technicien savoyard. « Il y a trop de joueurs. Quelques uns gagneraient à aller exercer leur talent ailleurs », avait annoncé le coach de 59 ans.