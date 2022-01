ASSE Mercato : Après Mangala, Dupraz sur un gros coup en défense

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2022 à 12:36

Pascal Dupraz, coach de l' ASSE, veut renforcer son équipe au poste d’arrière droit et aurait coché le nom d’un défenseur de Nottingham Forest.

ASSE Mercato : La piste Mohamed Dräger sondée

Il ne reste plus que 11 jours à l' ASSE pour boucler son mercato hivernal. Or, Pascal Dupraz a encore besoin de trois joueurs comme il l’a réitéré mercredi dans une interview dans Le Progrès. « On veut un défenseur central, un attaquant de pointe et un arrière latéral (droit) », a-t-il insisté dans le quotidien régional. Ce jeudi, la piste menant vers Mohamed Dräger (25 ans), arrière droit de Nottingham Forest en Championship, est révélée.

D’après des informations relayées par Walid El Mechri, l’AS Saint-Étienne fait face à une concurrence sur ce dossier. La source évoque l’intérêt du SM Caen en Ligue 2, du Standard de Liège en Jupiler pro League et du club croate HNK Rijeka. International tunisien (24 sélections, 3 buts), Mohamed Dräger est actuellement au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations aux côtés de Wahbi Khazri (capitaine des Verts et des Aigles de Carthage).

La piste Vedat Muriqi prend de l’épaisseur

L’intérêt de l' ASSE pour Vedat Muriqi (27 ans), révélé mercredi par En Vert et contre tous, se précise. Selon Le Progrès, le club ligérien a adressé une première lettre d’intention il y a quelques jours à la Lazio Rome pour se faire prêter l’avant-centre en difficulté au sein du club de la capitale italienne. Désormais, Pascal Dupraz est passé à l’offensive pour barrer la concurrence sur ce dossier, car le Fenerbahçe, le CSKA Moscou et Hull City seraient aussi sur le coup.

Il faut rappeler que c’est le nouvel entraîneur des Verts « en personne, qui a activé ses réseaux dans les pays de l'Est et qui a ouvert ce dossier », d’après le site internet regroupant une communauté de supporters de l’ ASSE.