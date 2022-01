PSG : Gros coup dur confirmé au Paris SG avant de recevoir Reims

Publié par JEAN-LUC D le 20 janvier 2022 à 15:06

Pour la 22e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le Stade de Reims, dimanche soir. Avant ce match, les nouvelles ne sont pas bonnes au Paris SG.

PSG : Un « doute » pour Mbappé contre Reims ?

Déjà absent de l’entraînement collectif du Paris Saint-Germain mardi, Kylian Mbappé était encore absent lors de la séance de mercredi, en raison d’une douleur au niveau de l’adducteur gauche, selon le point médical publié par le club de la capitale. « Kylian Mbappé est en soins pour une douleur de l’adducteur gauche. Un point sera fait vendredi pour juger de l’évolution », a écrit le PSG sur son site officiel.

Ce jeudi, le journal L’Équipe indique que le staff technique du PSG pourrait prendre la décision de préserver l’international français de 23 ans, dimanche soir contre le Stade de Reims, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Après avoir enchaîné les performances de haute volée depuis le début de la saison, Mbappé a ressenti une douleur à l’adducteur gauche contre le Stade Brestois (2-0) et pourrait être préservé contre les hommes d’Oscar Garcia. Une mauvaise nouvelle qui pourrait toutefois être compensée par un retour important au sein du collectif de Mauricio Pochettino.

Lionel Messi de retour dans le groupe face à Reims ?

Si Kylian Mbappé ne joue pas contre Reims, dimanche au Parc des Princes, l’entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait compter sur Lionel Messi. Testé positif à la Covid-19 en Argentine durant la trêve hivernale, l’ancien capitaine du FC Barcelone a participé aux deux derniers entraînements collectifs du PSG.

L’attaquant de 34 ans a eu de bonnes sensations et son retour à la compétition contre le 14e de Ligue 1 prend forme chez les Rouge et Bleu, selon le journal sportif. Lionel Messi, qui n’a plus foulé les pelouses depuis le 22 décembre dernier et un match nul à Lorient (1-1), s’apprête donc à faire son retour dans la compétition. Kylian Mbappé pourrait être laissé au repos contre les Rémois.