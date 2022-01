OL - ASSE : La petite pique de Dupraz à Bosz avant le derby

Publié par Ange A. le 21 janvier 2022 à 02:56

En marge du derby entre Saint-Étienne et Lyon ce vendredi, Pascal Dupraz a affiché un souhait fort au moment de retrouver Peter Bosz.

Le mot d’ordre de Pascal Dupraz pour le derby contre Lyon

Après son revers à Geoffroy-Guichard contre le RC Lens (1-2) lors de la dernière journée, l’AS Saint-Étienne joue gros ce vendredi. L’ASSE se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais en ouverture de la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats. Successeur de Claude Puel, Pascal Dupraz s’est exprimé à la veille de son premier derby, le 124e dans l’histoire. Le coach stéphanois est particulièrement motivé avant ce grand classique du championnat. Il espère enclencher une nouvelle dynamique sur les terres du rival lyonnais. « Si ma mission pouvait réellement démarrer avec ce derby, j’en serai satisfait […] C’est un match fabuleux à disputer, il ne faut pas le jouer avant demain. Un derby se joue et se gagne. S’il suffisait de délivrer des messages pour que cela se fasse, je le ferais tout le temps. Je trouve toutefois l’équipe en progrès », a lancé l’entraîneur de Saint-Étienne en conférence de presse.

Pas de cadeau pour ses retrouvailles avec Peter Bosz

Ce derby rhodanien marquera également les retrouvailles entre Pascal Dupraz et Peter Bosz. Pour autant, le coach de l’AS Saint-Étienne entend gâcher la soirée de son homologue lyonnais à Decines. « J’apprécie le coach de l’OL qui a été mon partenaire à Toulon. Je l’ai revu aux Pays-Bas et j'aurai plaisir à le revoir, mais s’il peut être déçu à la fin du match, je serais heureux », a confié l’entraîneur des Verts, derniers du championnat. Le club ligérien ne s’est plus imposé dans le derby depuis octobre 2019 et reste sur quatre matchs sans victoire contre Lyon. Les deux équipes se sont neutralisées lors de leur dernière rencontre au Chaudron (1-1) le 3 octobre dernier. Avant ce choc, les Gones restent sur un court succès contre l’ESTAC Troyes (0-1). La bande à Léo Dubois pointe à la 11e place au classement.