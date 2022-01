OL-ASSE : 12M€, Aulas fortement agacé avant le derby !

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2022 à 18:06

L’ OL ne pourra compter que sur 5 000 supporters lors du derby contre l’ ASSE, en raison de la jauge. Jean-Michel Aulas dénonce la décision des autorités.

OL : Jauges et huis clos, Aulas révèle une perte de 12 M€

Jean-Michel Aulas espérait accueillir au moins 29 000 supporters au Groupama Stadium lors du 124e derby rhônalpin ce vendredi 21 janvier entre l’ OL et son rival l’ASSE. Finalement, le match entre les deux clubs ennemis se déroulera devant 5 000 spectateurs maximum, comme lors de la réception du Paris Saint-Germain, il y a deux semaines. L' OL est en effet victime « des jauges » jugées « improbables » par le président de l'Olympique Lyonnais, fixées par le gouvernement. Et cela a suscité la colère du président du club rhodanien, qui évoque une grosse perte financière pour son club.

« On ne nous aura rien épargné cette année … le préjudice causé par les jauges improbables et les huis clos s’élève à près de 12 M€ », a-t-il dénoncé dans un tweet sur son compte officiel. Sur le plan sportif également, Jean-Michel Aulas estime que cela est préjudiciable à l' OL, qui est habitué à bénéficier du soutien massif de son public. « Il faut intégrer que tous nos matchs les plus importants se déroulent sans tous nos supporters garants de meilleurs résultats », a-t-il fait remarquer.

Il faut rappeler que le pass vaccinal a été adopté au parlement, mais n’est pas encore en vigueur, comme l’a expliqué Roxana Maracineanu, la ministre déléguée chargée des sports.

Les supporters de l' ASSE privés du derby

Notons que les supporters stéphanois sont interdits de déplacement à Lyon, lors de cette confrontation entre voisins ennemis. Pour rappel, l'AS Saint-Étienne (20e) et l'Olympique Lyonnais (11e) s'étaient quitté dos à dos (1-1), lors du match aller disputé au Stade Geoffroy-Guichard, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, disputée le 3 octobre 2021.