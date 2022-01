OGC Nice Mercato : Le Gym renvoie un défenseur au Brésil

Publié par Ange A. le 21 janvier 2022 à 03:46

Robson Bambu ne terminera pas la saison avec l’ OGC Nice. Le défenseur central brésilien retourne au bercail dans le cadre d’un prêt.

Robson Bambu prêté par l’ OGC Nice

Encore un départ officialisé à l’ OGC Nice. Après le départ en prêt de Lucas Da Cunha à Clermont, le Gym vient de se séparer d’un autre élément. Robson Bambu va finir la saison loin de Nice et de l’Hexagone. Le défenseur central retourne au Brésil. Le joueur de 24 ans est prêté avec option à Corinthians, 5e du championnat brésilien la saison dernière. Le montant de cette clause n’a pas été dévoilé par le club azuréen. Dans leur communiqué, les Aiglons précisent d’ailleurs que leur défenseur ne reviendra pas de sitôt. « Robson Bambu retrouve le Brésil dans le cadre d’un prêt d’une durée d’un an aux Corinthians », indique l’actuel dauphin du PSG.

Un aller sans retour pour Bambu de Nice ?

Robson Bambu a rejoint l’ OGC Nice en 2020 en provenance de l’Athletico Paranaense. Le défenseur central compte 23 apparitions, dont six en Coupe d’Europe, avec le Gym. Depuis la nomination de Christophe Galtier à Nice, le Brésilien n’a plus arboré le maillot des Aiglons. Pas dans les plans de son nouvel entraîneur, Bambu se remet d’une opération à la cheville. Reste maintenant à savoir s’il sera au niveau pour répondre aux attentes de Corinthans, son troisième au Brésil. Il avait déjà défendu les couleurs de Santos, son club formateur, et de l’Athletico Paranaense. Pour ce retour au bercail, le Gym « lui souhaite beaucoup de réussite dans cette nouvelle expérience ! »