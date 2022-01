PSG Mercato : Man United, Rangnick confirme le départ de Pogba

Publié par JEAN-LUC D le 22 janvier 2022 à 05:03

Annoncé dans le viseur du PSG, Paul Pogba va quitter Manchester United. C’est son entraîneur Ralf Rangnick qui a fait cette grosse annonce.

Pogba va « se montrer pour un nouveau contrat ailleurs »

De retour en août 2016 en provenance de la Juventus Turin contre un chèque de 105 millions d’euros, Paul Pogba s’apprête à quitter une nouvelle fois Manchester United. En fin de contrat le 30 juin prochain, le milieu de terrain tricolore n’a pas renouvelé son engagement avec les Red Devils et se dirige donc vers un départ à l’issue de la saison en cours. D’ailleurs, son entraîneur Ralf Rangnick ne semble pas croire en la continuation de l’aventure entre le Champion du Monde 2018 et le club anglais.

« Pour moi, la question n'est pas de savoir si un joueur a un contrat qui expire. La question est de savoir à quel point il veut encore faire partie de ce groupe. Il veut montrer aux fans de Manchester United, au conseil d'administration, au monde entier quel genre de joueur il peut être. Même si c'est seulement pour se montrer pour un nouveau contrat ailleurs, il sera très motivé pour le faire. Pourquoi ne le ferais-je pas jouer ? » a déclaré le technicien allemand, pas vraiment certain que Manchester United parviendra à convaincre Paul Pogba de parapher un nouveau contrat. Surtout que le Paris Saint-Germain serait déjà disposé à lui dérouler le tapis rouge l’été prochain.

PSG Mercato : Pogba très tenté par une arrivée au Paris SG

Originaire de la région parisienne, précisément de Lagny-sur-Marne, Paul Pogba serait très intéressé par l’idée de tenter une expérience dans le club de sa région, selon les informations du journal Le Parisien. Mieux, le quotidien régional va plus loin et assure que « le PSG aurait actuellement une longueur d’avance » sur les autres prétendants du joueur de 28 ans.

L’un de ses amis et anciens éducateurs à Roissy-en-Brie, Mamadou Magassa, explique notamment que « le choix de Paul se fera en fonction d’un critère sportif.Il optera pour l’équipe avec laquelle il aura le plus de chances de gagner la Ligue des Champions. C’est son objectif depuis longtemps. »

En Angleterre, le Times confirme que Leonardo aurait une belle carte à jouer avec Pogba puisque le PSG serait à ce jour l’option la plus probable pour le futur de « la Pioche », qui serait déjà enchantée à l’idée d’évoluer dans la même équipe que Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, et surtout son duo à venir avec Marco Verratti. Sans compter la possible arrivée de Zinedine Zidane sur le banc.