PSG Mercato : Mbappé, un gros revirement confirmé au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 22 janvier 2022 à 17:23

En fin de contrat avec le PSG, Kylia Mbappé est annoncé au Real Madrid. Mais l’affaire pourrait finalement capoter pour le club madrilène.

Gros coup de froid jeté au Real pour Mbappé

Ancien défenseur du Real Madrid entre 1999 et 2003, Geremi Njitap a livré son point de vue sur le dossier Kylian Mbappé. Alors que l’attaquant du Paris Saint-Germain continue d’entretenir le mystère sur la suite de sa carrière après la fin de son contrat le 30 juin prochain, l’ancien international camerounais est toutefois certain d’une chose : quitter le PSG actuel pour rejoindre le Real Madrid n’aurait aucun sens logique.

« Pour moi, ce n’est pas possible. Je me rappelle que Mbappé avait dit au début qu’il voulait évoluer avec les meilleurs joueurs du monde. Et quand on regarde l’effectif du PSG, on se rend compte qu’ils jouent là-bas ! Je ne crois donc pas qu’on parte quand on a les meilleurs autour de soi. Quand on change de club, c’est comme si on débutait un nouveau défi à zéro.

Et Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du PSG. Il a acquis ce statut comme leader du vestiaire et sur le terrain. J’aimerais beaucoup qu’il vienne au Real Madrid, mais je crois qu’il va rester au PSG », a déclaré le compatriote de Samuel Eto'o Fils. Une tendance de plus en plus confirmée pour l’avenir de l’international français des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Mbappé « se fait à l’idée d’une prolongation » à Paris

Récemment, le tabloïd britannique The Telegraph a confirmé les informations de RMC Sport et Téléfoot avec une possible prolongation de courte durée de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. « L’accord ne serait que pour le court terme, mais le joueur de 23 ans ne serait pas contre une prolongation. Le PSG était prêt à le voir partir gratuitement plutôt que de le vendre l’été dernier et a continué à essayer de le convaincre de signer un nouveau contrat. Il apparaît dorénavant que Mbappé se fait à l’idée d’une prolongation même s’il ne veut pas décider pour le moment », explique le média anglais.

Affaire à suivre donc…