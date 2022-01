RC Lens Mercato : Énorme coup de froid sur cette piste chaude

Publié par Ange A. le 22 janvier 2022 à 22:45

Contrairement aux dernières tendances, le RC Lens est encore loin de boucler un joli coup à moins d’un million d’euros en Pologne.

Ça se complique pour le RC Lens avec ce crack polonais

Ces dernières heures, un intérêt du Racing Club de Lens pour Lukasz Poreba a été révélé. Autant Foot Mercato qu’Abdallah Boulma assuraient que le RC Lens étaient proches de recruter le milieu de terrain polonais. En fin de contrat au Zaglebie Lubin, le milieu de 21 ans était annoncé sur les tablettes des Sang et Or cet hiver. Les sources indiquaient même que le club artésien avait déjà formulé une offre estimée à 350 000 euros pour libérer l’international Espoir polonais de ses six derniers mois de contrat. Une tendance confirmée ce samedi par le Zaglebie Lubin. Mais la formation polonaise est encore loin de conclure la vente de Poreba comme l’a fait savoir un de ses dirigeants. Piotr Burlikowski assure en effet qu’aucune offre ne répond pour le moment aux attentes du club polonais.

Vers une nouvelle offensive de Lens pour Lukasz Poreba ?

« Le club reçoit des offres pour le transfert de Lukasz Poreba et Patryk Szysz, mais ce sont des offres très insatisfaisantes. Nous ne les accepterons absolument pas, tant qu’elles ne seront pas adaptées au niveau et au potentiel de ces joueurs », a indiqué le directeur sportif du Zaglebie Lubin dans un communiqué traduit par Lensois.com. La valeur marchande du jeune milieu de terrain est estimée à 1,8 million d’euros sur Transfermarkt. Un montant de loin supérieur à celui proposé par le RC Lens.

Aux dernières nouvelles, les dirigeants du Racing Club de Lens seraient toujours en négociations avec leurs homologues polonais. Il n’est donc pas à exclure que le club nordiste formule une meilleure offre pour Poreba. Lequel a déjà disputé 21 rencontres, dont 19 en tant que titulaire, pour un but et trois passes décisives.