RC Lens Mercato : Lens encore sur un joli coup en Pologne

Publié par Ange A. le 22 janvier 2022 à 04:23

Après la signature de Przemyslaw Frankowski l’été dernier, le RC Lens ciblerait encore un milieu polonais pour se renforcer cet hiver.

Un espoir polonais en approche au RC Lens

Le Racing Club de Lens a recruté un premier renfort cet hiver la personne de Patrick Berg. Celui-ci s’est engagé jusqu’en 2026 avec le club nordiste. Après la signature du milieu norvégien Berg, le RC Lens pourrait encore renforcer son entrejeu cet hiver. Comme le rapporte Abdellah Boulma, les Sang et Or s’intéressent à Lukasz Poreba. Âgé de 21 ans, l’international Espoir polonais évolue dans son pays au Zaglebie Lubin. Il présente une situation contractuelle avantageuse car son bail expire en juin prochain. Son club formateur pourrait donc le céder cet hiver de peur de le voir partir gratuitement l’été prochain. D’après la source, le club artésien est proche d’enrôler Poreba dès cet hiver.

Lukasz Poreba prochaine recrue des Sang et Or ?

Abdellah Boulma assure que le RC Lens est déjà passé à l’offensive pour le transfert de Lukasz Poreba. Le journaliste croit savoir que Lens propose un montant proche de 350 000 euros pour recruter le Polonais. Les Sang et Or prévoiraient également de reverser 15% issus d’une éventuelle revente de Poreba au Zaglebie Lubin. Reste maintenant à savoir si le 14e du championnat polonais cèdera son milieu de terrain à ce tarif. Surtout que la valeur marchande de son joueur est estimée à 1,8 million d’euros sur Transfermarkt. En attendant de voir clair sur son futur, Lukasz Poreba a déjà disputé 21 rencontres, dont 19 en tant que titulaire, pour un but et trois passes décisives.

En cas de transfert à Lens, le jeune espoir polonais retrouverait son compatriote Przemyslaw Frankowski. Arrivé l’été dernier en provenance de Chicago Fire (MLS), cet international senior s’est rapidement imposé comme titulaire aux yeux de Franck Haise. Il n’a manqué aucune rencontre des Sang et Or cette saison. Il compte 4 réalisations et autant de passes décisives sur la campagne en cours.