OL Mercato : Les dessous de l'échec du transfert de Sardar Azmoun

Publié par Ange A. le 22 janvier 2022 à 23:35

Sardar Azmoun ne rejoindra pas l’Olympique Lyonnais. L’attaquant iranien s’est confié suite à son transfert au Bayer Leverkusen.

Sardar Azmoun snobe Lyon pour le Bayer Leverkusen

L’Olympique Lyonnais enregistre une terrible nouvelle au lendemain de sa victoire dans le derby contre l’AS Saint-Étienne. Longtemps annoncé à Lyon, Sardar Azmoun ne posera pas ses valises dans la capitale des Gaules. L’attaquant iranien en fin de contrat va bien quitter le Zenit Saint-Pétersbourg, mais pour l’Allemagne. Samedi, le Bayer Leverkusen a officialisé la signature d’Azmoun. L’avant-centre âgé de 27 ans s’est engagé avec le 3e de Bundesliga jusqu’en 2027. Il terminera la saison avec son club russe avant de rejoindre la formation allemande l’été prochain en tant que joueur libre.

Azmoun justifie son départ en Bundesliga

Nouvelle recrue du Bayer, Sardar Azmoun a livré les raisons de sa signature à Leverkusen. « Cela représente un pas du meilleur club de Russie vers l’un des meilleurs championnats d’Europe. Le Bayer 04 Leverkusen a un effectif vraiment formidable, je suis le club depuis longtemps et je suis enthousiasmé par le style de jeu de cette équipe », a-t-il indiqué selon le communiqué publié par le Bayer.

L’international iranien avait déjà pourtant donné son accord à l’Olympique Lyonnais pour un transfert cet hiver. Le club rhodanien a besoin de renfort offensif suite au départ à la CAN de ses attaquants Islam Slimani, Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere. Mais le Zenit Saint-Pétersbourg, qui ne souhaitait pas se séparer de son attaquant vedette en milieu de saison, a débouté l’OL. Le club de Jean-Michel Aulas aurait notamment proposé 4 millions d’euros pour s’attacher les services de l’Iranien aux 60 capes (39 buts). Une offre loin de satisfaire le Zenit qui pourra s’enorgueillir d’avoir conservé son attaquant jusqu’à la fin de la saison. Pour sa dernière année en Russie, il a déjà inscrit 10 réalisations et délivré 4 passes décisives en 21 matchs.