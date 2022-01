PSG : Dernières incertitudes pour Pochettino avant Reims

Publié par Ange A. le 23 janvier 2022 à 09:20

Le PSG reçoit le Stade de Reims ce dimanche pour la 22e journée de Ligue 1. Des doutes demeurent sur le onze entrant de Pochettino.

Un grand retour dans le groupe du PSG contre Reims

Après sa victoire contre le Stade Brestois lors de la dernière journée, le Paris Saint-Germain va tenter d’enchaîner ce dimanche. Le PSG affronte le Stade de Reims au Parc des Princes (21h). Cette rencontre va marquer le grand retour à la compétition de Lionel Messi. Le septuple Ballon d’Or n’avait pas encore disputé de rencontre en 2022 avec son nouveau club. L’Argentin avait effectué une reprise tardive en raison du Covid-19 contracté durant les congés de Noël au bercail. Reste maintenant à savoir si Mauricio Pochettino va titulariser La Pulga d’entrée contre le 14e du championnat.

L’énigme Kylian Mbappé

L’autre grosse incertitude concerne la titularisation ou non de Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain avait contracté une douleur à l’adducteur gauche lors de sa dernière sortie. Samedi en conférence de presse, Mauricio Pochettino a rassuré quant à la présence de son champion du monde tricolore dans le groupe. Sauf que le coach du PSG a entretenu le mystère sur une titularisation de Mbappé contre le club champenois. « On est content de l’évolution de son petit souci. Il s’est entraîné avec le groupe aujourd’hui [samedi, ndlr]. On verra demain s’il peut débuter », a indiqué l’entraîneur du PSG.

Pour L’Équipe, le tacticien argentin devrait aligner un onze sans Kylian Mbappé. Mauro Icardi devrait évoluer en pointe avec Messi et Di Maria à ses côtés. Au milieu, l’entraîneur parisien devrait aligner Herrera, Verratti et Paredes. Thilo Kehrer et Nuno Mendes devraient fermer les couloirs de la défense. Marquinhos et Sergio Ramos formeront la charnière selon le quotidien sportif. Lequel prévoit une titularisation de Donnarumma.

Le onze probable de Paris contre Reims selon L’Équipe

Donnarumma - Kehrer, Marquinhos, Ramos, Mendes - Herrera, Verratti, Paredes - Messi, Icardi, Di Maria.