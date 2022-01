PSG : Deux grandes nouvelles confirmées pour la réception de Reims

Publié par JEAN-LUC D le 22 janvier 2022 à 15:08

À la veille de recevoir le Stade de Reims, Mauricio Pochettino s’est présenté devant la presse. Le coach du PSG a fait le point sur son groupe.

Le PSG avec Kylian Mbappé et Lionel Messi contre Reims

Comme prévu, Mauricio Pochettino a fait le point sur la situation de Kylian Mbappé, un jour avant la réception du Stade de Reims. Victime d'une « douleur à l'adducteur gauche » après la victoire du Paris Saint-Germain face au Stade Brestois (2-0), samedi dernier au Parc des Princes, l’attaquant de 23 ans a travaillé en individuel toute la semaine.

Mais le numéro 7 du PSG a retrouvé ses coéquipiers lors de la séance collective de ce samedi, à la veille du match de la 22e journée du championnat contre les Rémois, et n'est pas concerné par le point médical publié par le club de la capitale ce même jour. Mauricio Pochettino a confirmé la bonne nouvelle en conférence de presse, sans affirmer toutefois si l’enfant de Bondy débute face à l’équipe de Reims.

« On est content de l'évolution de son petit souci. Il s'est entraîné avec le groupe aujourd'hui. On verra demain s'il peut débuter », a expliqué l'entraîneur argentin du Paris SG. Poursuivant, Pochettino a annoncé à une bonne nouvelle pour le club de la capitale en confirmant le retour à la compétition de Lionel Messi, qui n’a pas encore joué depuis le début de l’année après avoir été positif au Covid-19 en Argentine.

« Je suis content de l'évolution de Leo. Il s'est bien entraîné avec le groupe cette semaine. Avoir les joueurs qui ont connu une période d'inactivité est toujours satisfaisant. Il sera dans le groupe », a indiqué Pochettino.

PSG : Point médical avant Reims

Le point médical de ce samedi 22 janvier concerne quatre joueurs du Paris Saint-Germain.

- Juan Bernat continue son travail adapté avec le staff médical et performance dans les suites du bilan post Covid-19. Sa reprise avec le groupe est prévue pour la semaine prochaine.

- Alexandre Letellier poursuit ses soins pour une lésion bas grade du mollet droit. Il reprendra avec le groupe la semaine prochaine.

- Neymar Jr poursuit son entraînement individuel et ses soins à Ooredoo et doit reprendre la course en début de semaine prochaine.

- Georginio Wijnaldum poursuit ses soins à Ooredoo suite à son entorse de la cheville gauche avec lésion partielle du ligament latéral interne.