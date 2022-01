OM Mercato : Marseille tente un coup énorme avec Galatasaray !

Publié par Thomas le 24 janvier 2022 à 21:02

Après avoir recruté Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, l' OM pourrait bien frapper un coup superbe en bouclant l'un de ses dossiers les plus épineux.

OM Mercato : Vers un accord avec Galatasaray pour Alvaro

Tout va pour le mieux à l’Olympique de Marseille. Après sa victoire convaincante contre le RC Lens samedi en Ligue 1, les sourires semblent de sortie dans le sud de la France. Auteur d’un mercato estival très ambitieux, à mettre au crédit de Pablo Longoria, les Phocéens semblent repartis sur les mêmes bases cet hiver. Après avoir bouclé la venue d’un attaquant et d’un latéral polyvalent, les dirigeants olympiens concentrent désormais leurs efforts sur le dégraissage. En plus de Jordan Amavi parti chez les Aiglons la semaine dernière, l’ OM pourrait bien sceller le sort de son défenseur Alvaro dans les prochains jours.

Un temps associé aux Girondins de Bordeaux et à l’AS Saint-Etienne, le joueur espagnol pourrait bien quitter le championnat de France à l’issue du mois de janvier pour une destination pour le moins surprenante. Selon le journaliste Florent Germain, l’ancien joueur de Villarreal pourrait rejoindre Galatasaray cet hiver. Le club stambouliote lorgne le défenseur de 32 ans et souhaite conclure avec l’ OM un prêt avec option d’achat. Si l’idée de rester dans le championnat de France n’emballait pas Alvaro, ce dernier se montrerait plutôt favorable à un départ vers la Süper Lig.

Sampaoli force le départ de son joueur

Depuis quelques semaines maintenant, la relation entre Alvaro Gonzalez et son entraîneur argentin s’est profondément détériorée. Relégué sur le banc de touche au profit de cartouches plus jeunes comme William Saliba, Duje Caleta-Car ou encore Leonardo Balerdi, l’Espagnol n’est plus en odeur de sainteté à Marseille. Il y a peu, L'Équipe dévoilait que les deux hommes avaient eu l'occasion de s'expliquer récemment et que "la discussion a été très animée". Malgré son attachement pour la ville et son club, le défenseur se voit poussé vers la sortie par ses dirigeants afin de libérer de la place dans un effectif déjà bien fourni. Un départ qui favoriserait par la suite l’incorporation de renforts défensifs.