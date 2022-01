OM Mercato : Une bonne nouvelle officialisée avant le choc à Lens

Publié par JEAN-LUC D le 22 janvier 2022 à 15:45

Avant le match de la 22e journée de Ligue 1 contre le RC Lens, l’ OM s’est manifesté sur le terrain du mercato hivernal ce samedi matin.

L' OM annonce enfin le départ de Dario Benedetto !

Pablo Longoria a finalement confirmé la bonne nouvelle pour les caisses de l’Olympique de Marseille dans un communiqué officiel publié ce samedi. Débarqué en août 2019 en provenance de Boca Juniors contre un montant de 14 millions d’euros, Dario Benedetto n’est jamais parvenu à s’affirmer comme le grand attaquant attendu sur la Canebière.

Prêté à Elche l’été dernier, l’attaquant de 31 ans n’est pas non plus parvenu à se faire une place dans le club espagnol où il ne terminera donc pas la saison. Indésirable aux yeux de Jorge Sampaoli, l’Argentin quitte définitivement l’OM pour retourner dans son club d’origine, Boca Juniors.

Selon Transfermarkt, les dirigeants marseillais et leurs homologues ont conclu l’opération pour la somme de 3 millions d’euros. Si le joueur et son nouveau club ont d’ores et déjà confirmé leurs retrouvailles, l’ OM n’avait pas encore communiqué sur ce dossier. Pablo Longoria et les siens se sont mis à jour puisque l’actuel 3e de Ligue 1 a officialisé le départ de Dario Benedetto ce samedi.

« Bonne chance à Pipa Benedetto dans sa nouvelle aventure », a écrit l’OM sur son site officiel. Et au moment de faire ses adieux à Marseille, le natif de Berazategui a tenu à régler ses comptes avec la direction du club français.

OM Mercato : Benedetto règle ses comptes avec Longoria

Dario Benedetto quitte définitivement la Ligue 1 le coeur chargé contre les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Officiellement transféré à Boca Juniors après deux ans et demi à l’OM et 17 buts en 71 matches toutes compétitions, le compatriote a profité du micro d’ESPN pour asséner ses vérités à Pablo Longoria et aux dirigeants marseillais.

« Pourquoi mon aventure à l’OM s’est terminée ? C’est difficile, je préfère éviter les commentaires, mais la vérité c’est qu’on avait une bonne relation avec Sampaoli et avec le staff technique, mais Marseille ne s’est pas comporté comme je pensais vraiment qu’ils devaient se comporter. Je n’ai aucune rancune à propos de quoi que ce soit, c’est le football et je comprends. J’ai beaucoup appris de lui, c’est un grand entraîneur et j’aime sa façon d’entraîner », a expliqué Benedetto.

Pour rappel, il a signé pour deux ans avec Boca Juniors, soit jusqu’au 31 décembre 2024.