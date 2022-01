ASSE Mercato : La piste Alvaro Gonzalez déjà refermée ?

Publié par ALEXIS le 08 janvier 2022 à 10:26

Privée de deux défenseurs centraux, l’ ASSE veut Alvaro Gonzalez de l’OM en renfort. Mais le dossier s’annonce compliqué pour Pascal Dupraz.

ASSE : Dupraz souhaite que l'OM facilite le prêt d'Alvaro Gonzalez

L’ ASSE est la recherche de défenseurs comme l’a fait savoir Pascal Dupraz sur France Bleu Saint-Étienne Loire. « Il faut recruter encore. Il faut recruter un attaquant, un défenseur central et un défenseur latéral », a-t-il indiqué, vendredi. L’AS Saint-Étienne doit combler les absences d’Harold Moukoudi et Saïdou Sow présents au Cameroun pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), dont le coup d’envoi sera donné ce dimanche 9 janvier.

Ainsi, l’ ASSE souhaite attirer Alvaro Gonzalez (32 ans). Ce dernier a peu de temps de jeu à l’Olympique de Marseille sous les ordres de Jorge Sampaoli. Mais la démarche des Phocéens semble déjà vouée à l’échec. « Si l'OM veut bien prendre son salaire en charge et que le joueur veut bien venir chez nous, on l'accueille », a déclaré l’entraîneur des Verts sur la radio.

Le gros salaire du défenseur de Marseille pose problème !

Selon les chiffres d’Evect, le défenseur espagnol est rémunéré à 250 000 euros par mois à l'Olympique de Marseille. Il est donc évident que l’ ASSE ne peut pas prendre son énorme salaire en charge s’il n’accepte pas de le baisser. Selon les informations de Bernard Lions de L'Equipe, Sainté a un budget d'un peu plus de 200 000 euros supplémentaires par mois, en terme de masse salariale, pour recruter cet hiver.

Notons que les Stéphanois ont certes Joris Gnagnon dans leur effectif, mais l’arrière central formé au Stade Rennais n’est pas encore prêt physiquement pour jouer en Ligue 1. Il est resté plusieurs mois sans joueur au FC Séville, avant la rupture de son contrat le 21 septembre dernier. « En ce qui concerne Joris Gnagnon, il est hors de forme, il n’est pas encore compétitif. Il va falloir du temps », avait confirmé Dupraz.