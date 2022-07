OM Mercato : Une grosse vente déjà compromise à Marseille

Publié par Timothée Jean le 21 juillet 2022 à 18:14

OM Mercato : Dans sa volonté de réduire son effectif, l’Olympique de Marseille espère se débarrasser d’un défenseur. Mais l’affaire se complique.

OM Mercato : Tout se complique pour Alvaro Gonzalez

L’opération dégraissage est bel et bien lancée à l’Olympique de Marseille. Après avoir bouclé l’arrivée de six nouvelles recrues, le club phocéen s’active désormais pour réduire sa masse salariale et dégraisser son effectif pléthorique. Ainsi, de nombreux départs sont attendus ces prochains jours dans la cité phocéenne. Outre le dossier Kevin Strootman, la direction de l’ OM tente de se délester de son défenseur central, Alvaro Gonzalez, qui connaît une véritable traversée du désert chez les Phocéens.

Après des débuts encourageants à l'Olympique de Marseille, l’international espagnol est progressivement sorti des plans du club. Un déclin accentué par l’arrivée de nouveaux défensifs à l' OM, mais aussi et surtout par ses sorties médiatiques qui ont considérablement détérioré ses relations avec les dirigeants du club. Au point où Alvaro Gonzalez n’est plus le bienvenu à l’Olympique de Marseille. Écarté du groupe phocéen depuis plusieurs mois, le défenseur de 32 ans s’apprête à quitter définitivement le navire marseillais.

Alors qu’il était pressenti pour rejoindre l’Arabie Saoudite, l’ancien joueur de Villarreal a vu un surprenant prétendant venir toquer à sa porte en vue de boucler son transfert. Le compte Twitter Fafhoo expliquait récemment que les Tigres de Monterrey ont entamé des démarches dans l’optique de boucler sa signature. L’ OM espérait ainsi toucher un joli chèque sur le futur départ de son vice-capitaine au Mexique. Sauf que cette opération prend une autre tournure.

OM Mercato : Alvaro Gonzalez n’est pas une priorité pour les Tigres

Le Phocéen explique en effet qu’Alvaro Gonzalez n’est pas vraiment une priorité par les Tigres. Les dirigeants mexicains cibleraient un autre défenseur en la personne de Nehuen Perez. Ce dernier sort d’une saison correcte à Udinese Calcio, où il était prêté par l'Atlético Madrid. Les négociations auraient déjà débuté entre les différentes parties. Les Tigres du Mexique semblent donc bien partis pour tourner le dos à Alvaro Gonzalez.

Par conséquent, l’Olympique de Marseille devra trouver une nouvelle porte de sortie pour son défenseur central. Dans le cas contraire, les deux parties pourraient trouver un accord à l’amiable pour résilier son bail expirant en juin 2024. Une rupture de contrat qui devrait coûter environ 5 millions d’euros à l’ OM. Pour l’heure, le club phocéen refuse cette option et espère toujours trouver preneur pour son défenseur espagnol d'ici la fin du mercato estival.