ASSE Mercato : Grand attaquant, nouvelle désillusion pour Dupraz

Publié par ALEXIS le 25 janvier 2022 à 11:33

Cité parmi les nombreuses pistes de l’ ASSE, lors de ce mercato hivernal, un avant-centre en difficulté à la Lazio Rome a refusé les Verts.

ASSE Mercato : Vedat Muriqi veut retourner en Turquie

Vedat Muriqi fait partie des nombreux attaquants de pointe sondés par l’ ASSE en vue d’un prêt pour six mois. Il joue peu à la Lazio Rome et le club ligérien souhaite le récupérer pour l’aider à se maintenir en Ligue 1. Mais les nouvelles en provenance d’Italie ne sont pas favorables à l’AS Saint-Étienne. Selon les informations du journaliste italien, Nicolo Schira, le joueur de 27 ans ne veut pas rejoindre les Verts menacés de relégation en Ligue 2. Il aurait même une destination privilégiée.

À en croire la source, Vedat Muriqi souhaite retourner au Fenerbahçe en Turquie où il avait joué lors de la saison 2019-2020. En 11 apparitions en Serie A, l’international kosovar a été titulaire seulement une fois. En perte de confiance, il n’a marqué aucun but en 15 matches disputés cette saison, toutes compétitions confondues.

Mikael Uhre file en MLS à Philadelphia Union

Une autre piste stéphanoise s’est elle éteinte. Mikael Uhre (27 ans), attaquant de Brondby au Danemark, s’est engagé avec Philadelphia Union en Major League Soccer (MLS) aux États-Unis, selon les informations de Loïc Tanzi de RMC Sport. Il était aussi parmi les joueurs visés pour renforcer l’ ASSE cet hiver. Pour rappel, l’équipe stéphanoise est la lanterne rouge de Ligue 1 avec 12 points et 43 buts concédés en 22 journées. Appelé en pompier pour sauver le club ligérien, Pascal Dupraz est à la peine. Il a perdu ses trois premiers matches sur le banc de touche des Verts, respectivement contre le FC Nantes (0-1), le RC Lens (1-2) et face à l’OL, lors du très important derby (1-0).