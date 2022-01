PSG Mercato : Une bonne nouvelle arrive tout droit de Tottenham !

Publié par Thomas G. le 25 janvier 2022 à 17:03

Tottenham semble avoir trouvé un international marocain pour succéder à Tanguy Ndombele. De son côté, le PSG se frotte les mains.

PSG Mercato : Amrabat à la place de Ndombele

Les Spurs ont trouvé une solution à leur problème. Le dossier Tanguy Ndombele fait grincer des dents les dirigeants de Tottenham. Le milieu de terrain français arrivé pour 60 millions d’euros en provenance de l’Olympique Lyonnais n’a pas été à la hauteur des attentes placées en lui. Le joueur originaire de région parisienne rêve de jouer au Paris Saint-Germain. Avant d’accepter le deal, les Spurs souhaitent trouver un remplaçant à Ndombele.

D’après Fabrizio Romano, Tottenham a coché le nom de Sofyan Amrabat, international marocain évoluant à la Fiorentina. Un profil bien plus compatible avec le jeu demandé par Antonio Conte. Amrabat peut ainsi devenir un héros du PSG sans avoir joué sous le maillot du Paris-SG. La Fiorentina et Tottenham seraient déja tombés d'accord.

Une avancée du dossier Ndombele ?

Logiquement, si Amrabat arrive à Tottenham, cela devrait faire les affaires du PSG et du milieu de terrain français. D’autant plus que les Spurs sont pleinement disposés à négocier étant donné qu’ils ont bouclé le dossier Adama Traoré. Une aubaine pour le PSG qui multiplie les pistes pour dégraisser son effectif et pour préparer la venue de l’ancien joueur de Lyon et d’Amiens.

La situation pourrait ainsi vite se décanter en faveur des Parisiens. Wijnaldum, Dina Ebimbe et Colin Dagba pourraient quitter le PSG dans les prochains jours, tandis que Sergio Rico, Alloh et Rafinha ont déjà été prêtés. Le club de la capitale s’est activé pour réduire le nombre de joueurs présent dans le groupe professionnel.

Avec la venue de Ndombele le PSG se renforcerait dans un secteur qui a besoin de sang neuf et de talents. De plus, c’est le recrutement d’un international français apprécié par Kylian Mbappé. Au vu des réflexions du natif de Bondy, le moindre mouvement pourrait le faire changer d’avis en faveur du PSG.