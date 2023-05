Toujours à la recherche d'un milieu de terrain pour préparer la succession de Sergio Busquets, le FC Barcelone souhaiterait recruter Sofyan Amrabat.

Mercato FC Barcelone : Le Barça fait le forcing pour Sofyan Amrabat

Le mercato estival ouvre ses portes le 3 juillet en Espagne et les dirigeants du FC Barcelone auraient d’ores et déjà fixé leur priorité. Les Blaugranas souhaiteraient recruter un nouveau milieu de terrain afin pallier l’éventuel départ de Sergio Busquets. À 34 ans, le capitaine du Barça pourrait partir libre cet été et les Catalans veulent éviter une désillusion. Dans cette optique, la cellule de recrutement du FC Barcelone s’est activée depuis plusieurs semaines et les pistes se sont multipliées. Les Blaugranas auraient coché les noms de Martin Zubimendi, N’Golo Kanté, Ilkay Gundogan et Sofyan Amrabat.

Toutefois, l’international marocain semble tenir la corde ces dernières semaines. Le milieu de la Fiorentina serait le choix numéro 1 de Xavi qui aurait réclamé sa signature à Joan Laporta. Les Blaugranas pourraient rapidement passer à l’action pour finaliser ce transfert.

Selon les informations de Sport, les dirigeants du FC Barcelone devraient proposer une dernière offre à leurs homologues de la Fiorentina. Cette proposition du Barça pourrait avoisiner 25 millions d’euros. Les Catalans ne souhaiteraient pas dépasser ce montant pour le recrutement de Sofyan Amrabat. D’autant plus que l’international marocain serait disposé à signer au FC Barcelone cet été.

Mercato FC Barcelone : Le dénouement est imminent pour Sergio Busquets

Le FC Barcelone préparerait une nouvelle approche pour Sofyan Amrabat et ce regain d’intérêt pourrait être lié à l’avenir de Sergio Busquets. À quelques semaines de la fin de son contrat au Barça, l’ancien capitaine de la sélection espagnol aurait pris sa décision. Selon les informations de la presse espagnole, Sergio Busquets aurait accepté la proposition d’Al Hilal.

Le milieu de 34 ans devrait donc quitter le FC Barcelone cet été après 18 ans de bons et loyaux services. De plus, Sergio Busquets pourrait retrouver Lionel Messi en Arabie Saoudite, le septuple ballon d’or aurait également trouvé un accord avec Al-Hilal.