OGC Nice Mercato : Un crack du SCO d'Angers débarque à Nice

Publié par Thomas G. le 26 janvier 2022 à 16:05

L'OGC Nice va enregistrer l'arrivée de Billal Brahimi, jeune ailier prometteur qui évolue actuellement en Ligue 1 au SCO d'Angers.

OGC Nice Mercato : Brahimi en route vers la Côte d'Azur

Les Niçois sont très actifs en cette fin de mercato hivernal. Les Aiglons multiplient les pistes pour se renforcer dans un secteur en particulier. Ils recherchent actuellement un ailier. Les pistes menant à Rayan Cherki et Jesse Lingard ont été explorées, sans succès. Christophe Galtier veut un nouvel ailier pour concurrencer Calvin Stengs et Justin Kluivert. L’actuel dauphin du PSG est à la recherche de renforts pour continuer sa très bonne saison. C'est chose faite, puisqu'un accord a été trouvé entre Nice et Angers.

Le profil de Billal Brahimi convient parfaitement aux Niçois, car il rentre dans la stratégie d’achats d'Ineos. C’est-à-dire l’achat de jeunes talents à forts potentiels. D’autant plus que Nice prépare aussi l’avenir avec la venue de Brahimi, seulement âgée de 21 ans. Il pourrait ainsi découvrir la Ligue des Champions la saison prochaine avec l’OGC Nice. Les Aiglons vont donc s’attacher les services du jeune joueur qui était sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le SCO d'Angers.

Brahimi, sensation de la première partie de saison

Billal Brahimi est la révélation du début de saison avec le SCO d’Angers de Gérald Baticle. L’ailier de 21 ans a été titulaire lors des trois derniers matches de Ligue 1. Il a profité de l’absence de Sofiane Boufal parti à la Coupe d’Afrique des Nations. Brahimi est arrivé l’été dernier à Angers, les Angevins n'étaient pas vraiment disposés à le laisser partir. Cependant, les deux clubs ont trouvé un accord à un peu plus de 10 millions d’euros, une somme conséquente pour un joueur qui réalise sa première saison en Ligue 1. La somme demandée par les Angevins n'a pas freiné les ardeurs de l'OGC Nice. Le natif de Beaumont-sur-Oise va franchir un cap avec ce transfert. Les Angevins vont donc perdre Brahimi, avant peut-être de perdre un autre talent. Puisque Mohamed-Ali Cho, la pépite angevine est aussi très courtisée.