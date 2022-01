OGC Nice Mercato : Newcastle concurrence Nice sur un grand joueur

Publié par Thomas G. le 25 janvier 2022 à 16:33

Newcastle a fait une nouvelle offre pour un grand joueur qui intéresse l'OGC Nice. Celui qui évolue à Manchester United est sur le départ.

OGC Nice Mercato : Jesse Lingard est apprécié sur le marché

Jesse Lingard se rapproche chaque jour un peu plus d’un départ de Man United. Le joueur de 29 ans a l’ambition de retrouver la sélection anglaise. Le joueur formé à United s’est fixé pour objectif de participer à la prochaine Coupe du Monde en fin d’année au Qatar. Christophe Galtier, qui cherche un renfort offensif dans ce mercato, a coché son nom, mais la concurrence est rude.

De retour d’un prêt très concluant à West Ham l’hiver dernier, Jesse Lingard souhaitait gagner sa place de titulaire au sein de Manchester. Cependant, il n’avait pas la confiance de Solskjær, ni celle de Rangnick. Barré par la concurrence de Ronaldo, Sancho ou encore Rashford, il va une nouvelle fois partir en prêt pour trouver du temps de jeu. Selon Ekrem Konur, Newcastle a fait une nouvelle offre à Manchester United.

Les Magpies vont faire une nouvelle offre

L’objectif des Magpies est de se faire prêter l’anglais de 29 ans jusqu’à la fin de la saison. Les discussions se poursuivent à moins d’une semaine de la fin du mercato. Les dirigeants de Newcastle multiplient les pistes pour renforcer leur effectif. Le but est de faire des prêts de 6 mois jusqu’à la fin de la saison pour aider le club à se maintenir.

Par ailleurs, le club souhaite recruter à tous les postes. Le défenseur Kieran Trippier et l’attaquant Chris Wood ont signé et le défenseur brésilien Diego Carlos s'apprête à signer. De plus, Newcastle est annoncé comme l’un des courtisans d’Ousmane Dembélé. Est-ce qu’une attaque Dembélé, Lingard Saint-Maximin est envisageable ? En tout cas, c’est le souhait des nouveaux propriétaires de Newcastle, qui savent que pour se maintenir le club va devoir se renforcer de manière conséquente. Une mauvaise nouvelle pour l’OGC Nice qui n’a pas les moyens de rivaliser avec les Anglais.