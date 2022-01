SCO-ASSE : La compo de Saint-Etienne tombe, surprise en attaque !

Publié par Thomas le 26 janvier 2022 à 14:05

Ce mercredi, l'AS Saint-Etienne se déplace à Angers en Ligue 1. Découvrez la compo de l' ASSE concoctée par Pascal Dupraz avec de grosses surprises.

ASSE : Dupraz fait un choix fort en attaque

Malgré deux victoires en Coupe de France contre Lyon-La Duchère et Jura Sud, Pascal Dupraz dresse un bilan pour le moins délicat, avec toujours aucun point pris en championnat sur ses 3 rencontres disputées en tant que coach stéphanois. Ce mercredi, l’AS Saint-Etienne aura l’occasion de recoller au classement dans ce match en retard, décalé à cause de la Covid-19 au début du mois, face à un adversaire à sa portée.

Auteur d’un mercato hivernal ambitieux, l’ ASSE pourra compter sur plusieurs de ses recrues contre le SCO Angers, dont les deux anciens angevins Sada Thioub et Paul Bernardoni, qui devraient tous deux débuter la rencontre ce soir. Fortement touché par les départs à la CAN et le virus ces dernières semaines, Pascal Dupraz pourra néanmoins compter sur deux retours importants dans l’effectif ce mercredi, celui de Ryad Boudebouz (négatif à la Covid), annoncé titulaire au milieu de terrain et Denis Bouanga (de retour de CAN), qui devrait lui débuter sur le banc. Le coach savoyard a décidé, selon L’Équipe, de laisser le Gabonais au repos, lui préférant la recrue Bakary Sako en pointe, qui avait déjà disputé 45 minutes lors du derby contre l’OL.

La défense, point faible des Vers contre Angers

Malheureusement pour les supporters de l’AS Saint-Etienne, il faudra encore patienter pour voir évoluer les recrues Joris Gnagnon et Eliaquim Mangala dans l’axe de la défense. Pascal Dupraz a annoncé un groupe pour le moins décimé derrière, avec seulement quatre défenseurs de métier convoqués. De quoi entrevoir une ligne assez fragile, où Mahdi Camara jouera les pompiers de services au poste de latéral droit.

Compo probable de l’ ASSE contre le SCO d’Angers :

Gardien : P. Bernardoni

Défenseurs : Y. Maçon, T. Kolodziejczak, M. Nadé, M. Camara

Milieux de terrain : A. Moueffek, L. Gourna-Douath, R. Boudebouz

Attaquants : A. Nordin, B. Sako, S. Thiou