ASSE Mercato : Avant Angers, deux attaquants arrivent à Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 25 janvier 2022 à 15:33

À la recherche de renforts offensifs en ce mercato hivernal, l' ASSE et Pascal Dupraz ont acté ce mardi l'arrivée de deux gros attaquants.

ASSE Mercato : Deux gros retours actés à Sainté

Il faudrait remonter à bien longtemps pour voir l’AS Saint-Etienne aussi tonitruante sur le marché des transferts. Après leur début de saison catastrophique marqué par une crise économique et une place de lanterne rouge, les Verts mettent le paquet en ce mois de janvier pour se renforcer sur tous les postes. Si le club ligérien peut se targuer d’avoir déjà recruté cinq joueurs cet hiver (Gnagnon, Sako, Thioub, Bernardoni et Mangala), il ne devrait cependant pas s’arrêter là.

En conférence de presse ce mardi, Pascal Dupraz a annoncé vouloir encore se renforcer lors des derniers jours de mercato, ciblant notamment deux secteurs prioritaires. " Il nous reste encore une semaine. Nous avons l’intention de prendre à minima un attaquant et un défenseur. " De quoi s’attendre à du mouvement à l’ ASSE ces prochains jours. Si la piste d’un attaquant de haut niveau obnubile le board stéphanois, ces derniers devraient être soulagés par le retour de deux cadres offensifs contre le SCO d’Angers.

Fortement marquée ces dernières semaines par les départs à la CAN et la Covid-19, l’AS Saint-Etienne va acter contre le SCO d'Angers deux retours salvateurs, celui de Denis Bouanga (éliminé avec le Gabon) et Ryad Boudebouz (positif à la Covid). En conférence de presse, Pascal Dupraz a annoncé la bonne nouvelle à la presse. " Retour de Boudebouz et Denis Bouanga. Retour de Romain Hamouma avec le groupe à l’entraînement, mais il ne sera pas du déplacement. C’est déjà bien en attendant la suite. " Une bonne nouvelle qui s’en est suivie d’une plus contrariante, concernant une signature en défense.

Marcel Tisserand ne viendra pas

Durant cette conférence de presse, le coach stéphanois a évoqué la piste menant à l’international congolais Marcel Tisserand. Sous contrat avec le Fenerbahçe, le défenseur central était associé à une arrivée cet hiver dans la Loire, sous l’impulsion de Pascal Dupraz (que le joueur à connu à Toulouse en 2016).

Alors que les deux parties étaient d’accord pour un prêt de 6 mois, Marcel Tisserand aurait été bloqué par le club turc, rendant impossible le transfert. " Marcel c’est non. Je pense que Marcel aurait bien voulu nous filer un coup de main, mais c’est non. Fenerbahçe ne veut pas le lâcher ", a affirmé l’entraîneur savoyard ce mardi. Un nouveau dossier qui se ferme donc pour l’ASSE cet hiver.