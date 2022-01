Juventus Mercato : 70M€, une star de Serie A débarque à la Juve !

Publié par Thomas le 25 janvier 2022 à 14:33

Après un début de saison en dents de scie, la Juventus vient de frapper un coup énorme en signant un top attaquant courtisé par le PSG.

Juventus Mercato : La sensation Vlahovic débarque à Turin

C’est un petit évènement en Italie. Toujours impactée par le départ de Cristiano Ronaldo cet été à Manchester United, la Juventus de Turin a frappé un coup énorme sur la fenêtre du marché des transferts, en recrutant l’un des joueurs les plus prisés de la planète. À la lutte avec de nombreux cadors comme Arsenal ou encore le Paris Saint-Germain, les Bianconeri ont bouclé ce mardi la venue du tonitruant Dusan Vlahovic.

Initialement sous contrat jusqu’en juin 2023 à la Fiorentina, l’attaquant de 21 ans, souvent comparé à Zlatan Ibrahimovic par son physique (1m90) et son sens du but, a paraphé un contrat jusqu’en 2026 à la Juve, couronnée d’une saison en option. Auteur de 17 buts en 21 matches de Serie A cette saison, Dusan Vlahovic était lorgné de près par le board turinois qui avait vu, il y a peu, le joueur leur donner son feu vert pour une arrivée cet hiver.

Comme le rapporte le journaliste Nicolò Schira, qui suit le dossier depuis plusieurs semaines, le Serbe touchera un salaire de 7 millions d’euros par an, dans le cadre d’un transfert estimé à plus de 65 millions d’euros. Une somme colossale dépensée par la Juventus, qui souffre de problèmes économiques depuis la crise sanitaire. Le club italien travaille déjà pour lui offrir le numéro 9, détenu par Alvaro Morata.

La porte s’ouvre pour le Barça

Le bonheur de l’actuel 5e de Serie A pourrait également profiter à Xavi et au FC Barcelone. Très intéressés par les services de Morata, les Blaugranas pourraient ainsi voir débarquer l’attaquant espagnol dans les plus brefs délais en Catalogne, grâce à l’arrivée de Vlahovic à la Juve. Si le club italien ne se fermait pas à un départ de son joueur (courtisé depuis des semaines par le Barça), il attendait en amont de recruter un grand attaquant pour pouvoir le laisser partir, voilà chose faite donc. Une offensive barcelonaise est à prévoir, et pourrait intervenir dans le courant de la semaine.