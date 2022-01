PSG Mercato: Succession Mbappé, un coup mythique pour le Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 janvier 2022 à 07:13

Dans l’attente de la décision de Kylian Mbappé concernant une prolongation, le PSG pourrait avoir une belle ouverture en vue de sa succession.

Le PSG aurait une ouverture pour Lewandowski

En cas de départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain devrait frapper un très gros coup l’été prochain en vue de sa succession. Si le Qatar a érigé Erling Haaland en cible numéro 1 pour l’après-Mbappé, Leonardo travaillerait également sur la piste menant à Robert Lewandowski. Arrivé librement durant l’été 2014 en provenance du Borussia Dortmund, l’attaquant polonais est lié au Bayern Munich jusqu’au 30 juin 2023. Après une décennie passée en Bavière, le joueur de 33 ans pourrait être tenté par un dernier gros challenge sous d’autres cieux avant de songer à la retraite.

Le Paris SG aimerait bien être cette terre d’accueil pour Lewandowski s’il venait effectivement à prendre la décision d’un changement d’air à l’issue de la saison en cours. Qu’à cela ne tienne. Au Bayern Munich, la tendance n’est clairement pas à un départ du natif de Warszawa comme l’a laissé entendre Oliver Kahn, le président du club munichois.

« C'est un phénomène. Non seulement pour les buts qu'il marque constamment, mais aussi pour son niveau de jeu depuis des années. Bien sûr, nous allons essayer de garder Robert (Lewandowski) avec nous. Nous ferons tout pour que Robert reste avec nous le plus longtemps possible (...) Les négociations de contrat avec Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Thomas Müller et Serge Gnabry ? Il va sans dire que nous échangeons des idées avec tous ces joueurs pour comprendre ce qu'ils veulent. Cela fait partie des priorités de notre agenda dans un avenir proche», a expliqué le président du conseil d'administration du Bayern Munich lors d’une interview accordée Sky Deutschand.

PSG Mercato : Le prix est fixé pour Lewandowski

Toujours selon la même source allemande, malgré les propos du président du Bayern Munich, Robert Lewandowski pourrait bel et bien changer d’air l’été prochain. S’il privilégie une prolongation en Bundesliga, l’international polonais pourrait être refroidi par le projet qui devrait lui être présenté. En effet, selon Sport Bild, le club bavarois souhaite conserver Lewandowski encore quelques années, mais à la condition qu’il accepte de baisser le salaire de 2 millions d’euros mensuels qu’il perçoit.

Si aucun accord n’est trouvé jusqu’à l’issue de la saison, l’actuel leader du championnat de Bundesliga pourrait se résoudre à le placer sur le marché l’été prochain. Et à en croire les informations de Bild, la direction du Bayern pourrait accepter de le laisser partir contre un chèque de 60 millions d’euros. Un chèque qui servirait à lancer une offensive pour Erling Haaland. Le PSG est donc prévenu !