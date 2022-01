OL Mercato : Lyon boucle une signature importante avec Newcastle

Publié par ALEXIS le 28 janvier 2022 à 11:43

Bruno Guimaraes va bien quitter l’ OL cet hiver. Il va rejoindre Newcastle dans les prochaines heures.

OL Mercato : Guimaraes à Newcastle pour 42,5 M€

En regroupement avec la sélection du Brésil, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Bruno Guimaraes anime la fin du mercato hivernal de l’ OL. Le club rhodanien a trouvé un accord avec Newcastle United pour son transfert, contre une indemnité de 50 M€ bonus compris, selon les informations ajustées de L’Équipe.

Jeudi, cette dernière avait évoqué une offre de 42 M€ et 10 M€ de bonus. D’après le quotidien sportif, les nouveaux propriétaires des Magpies ont décidé de verser 42,5 M€ immédiatement à l’Olympique Lyonnais, et plus tard des bonus d’un montant de 8 M€. Ces bonus « portent essentiellement sur le maintien du club en Premier League ».

Un dirigeant de Newcastle au Brésil pour finaliser le transfert

Selon les derniers éléments du transfert du milieu de terrain brésilien, la source croit savoir qu’un représentant du club de Premier League est attendu ce vendredi à Belo Horizonte, au Brésil, pour boucler les détails de la transaction avec le joueur de l’ OL. En effet, ce dernier est dans la ville brésilienne depuis jeudi soir, car la Seleção y a affronté l’Équateur (1-1) la nuit dernière. Toujours à en croire la source, le dirigeant anglais rencontrera Bruno Guimaraes en compagnie de ses agents, « et la visite médicale se tiendra dans l'après-midi ce même vendredi ».

Et comme déjà annoncé jeudi, « l’officialisation du transfert devrait intervenir dans la soirée, ou samedi au plus tard » d’après la confirmation du journal sportif, ce jour. Rappelons que l'international brésilien (3 sélections) a rejoint l' OL en janvier 2020 contre un chèque de 20 M€, hors bonus. Il est sous contrat à Lyon jusqu'en juin 2024 et sa valeur marchande est estimée à 30 M€.