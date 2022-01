OL Mercato : Après Faivre, Lyon vise un grand joueur de Ligue 1

Publié par Thomas le 28 janvier 2022 à 13:43

Tout s'accélère à Lyon. Après le transfert bouclé de Guimaraes à Newcastle, l' OL rêve de réaliser un coup de folie au milieu de terrain cet hiver.

OL Mercato : Bosz veut Téji Savanier à Lyon

Plutôt calme en début du mercato, l’Olympique Lyonnais devrait faire parler de lui en cette fin du mois de janvier. Proche d’officialiser le départ de son milieu brésilien, Bruno Guimaraes, chez les Magpies pour 42,5 millions d’euros et 8 millions de bonus, le club rhodanien multiplie ses pistes au milieu de terrain pour le remplacer.

Ce jeudi, les Gones se sont lancés sur les traces du talentueux Romain Faivre, qui réalise un début de saison en fanfare au Stade Brestois. Auteur de 7 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 depuis la reprise, le milieu de 23 ans a donné son feu vert à Bruno Cheyrou, pour une arrivée cette semaine à l’ OL. Faivre n’est pas apparu dans la liste des Brestois convoqués ce soir contre le FC Nantes et devrait bel et bien quitter la Bretagne pour pas moins de 15 millions d’euros. Un super coup de l’Olympique Lyonnais qui devance donc l’AC Milan, également sur les traces du joyau français depuis l’été dernier.

Seulement, comme l’avance RMC Sport, la venue de Faivre n’a pas pour vocation de pallier au départ de Guimaraes cet hiver. D’après le média, un autre grand milieu de terrain devrait débarquer dans le Rhône ces prochains jours, c’est en tout cas le souhait de Peter Bosz. À en croire L'Équipe, l’entraîneur néerlandais lorgnerait de près le capitaine de Montpellier, Téji Savanier.

L' OL veut révolutionner son milieu

Le quotidien sportif dévoile, ce vendredi, que le milieu du MHSC a tapé dans l’œil du technicien lyonnais cette saison, mais le dossier semble complexe. Les dirigeants montpellierains ne souhaitent pas se séparer de leur homme fort, qui plus est, durant la mi-saison. Ces derniers chercheraient même à blinder le contrat de l’ancien Nîmois pour ne pas le perdre l’été prochain. Très attaché à son club, Téji Savanier a maintes fois refusé les avances de très gros clubs, notamment venues d’Angleterre, où il a la cote.

Si la piste menant au milieu tricolore échoue, l’ OL aurait déjà coché plusieurs grands noms comme Ander Herrera du Paris Saint-Germain ou Ellyes Skhiri, milieu défensif tunisien évoluant au FC Cologne.