OL Mercato : Succession Guimaraes, Aulas vise un gros coup au PSG

Proche d’un accord avec Newcastle pour Bruno Guimarães, l’OL cherche à recruter un milieu de terrain. La solution pourrait provenir du PSG.

L’OL aimerait obtenir le prêt d’Ander Herrera

Jean-Michel Aulas serait sur le point de vendre Bruno Guimarães à Newcastle United contre un joli chèque de 52 millions d’euros. Arrivé en janvier 2020 en provenance de l’Athletico Paranaense pour 20 millions d’euros, le milieu de terrain brésilien devrait ainsi permettre à l’Olympique Lyonnais de réaliser une belle plus-value financière. Mais si l’international brésilien de 24 ans s’en va, il va falloir lui trouver un successeur afin d’équilibrer le collectif de Peter Bosz.

Si les premiers échos ont évoqué des discussions avancées entre l’OL et le Stade Brestois pour Romain Faivre, les dirigeants lyonnais se seraient mis en tête de déloger un élément du Paris Saint-Germain durant ce mercato hivernal afin de pallier le vide que devrait laisser Bruno Guimarães. D’après le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, « l’OL apprécie le profil d'Ander Herrera et pourrait tenter de le récupérer en prêt jusqu'à la fin de la saison. »

Débarqué librement en juillet 2019 en provenance de Manchester United, l’international espagnol de 32 ans pourrait ainsi terminer la saison sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. D’autant que le PSG ne serait pas forcément opposé à son départ.

PSG Mercato : Herrera pas intéressé par un départ

Bien présent dans la rotation instaurée par Mauricio Pochettino (25 matches, 4 buts, 2 passes décisives), Ander Herrera est loin d’être un élément indispensable au Paris Saint-Germain. Toujours selon Foot Mercato ce jeudi, les dirigeants du club de la capitale ne sont pas complètement fermés à l’idée de voir Ander Herrera changer d’air pour les cinq prochains mois, mais le milieu de terrain formé à Valence se sent bien à Paris et ne songe pas encore à un déménagement.

« L’OL aimerait bien se faire prêter l’international espagnol jusqu’à la fin de saison pour compenser le possible départ de Guimarães. Le PSG n’est pas contre le départ de son joueur, mais Ander Herrera se sent très bien à Paris et n’a pas spécialement envie de quitter le club de la capitale », explique le média francilien. Jean-Michel Aulas et l’OL vont donc devoir convaincre Herrera d’ici le 31 janvier à minuit.

Affaire à suivre donc…