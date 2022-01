OL Mercato : Les Lyonnais sur un coup exceptionnel au milieu

Publié par ALEXIS le 27 janvier 2022 à 19:43

Alors que le transfert de Guimarães à Newcastle est dans les tuyaux, l’ OL cherche le successeur du Brésilien. Une piste menant au Stade Brestois est chaude.

OL Mercato : Romain Faivre à la place de Bruno Guimarães à Lyon ?

L’Équipe a confirmé une nouvelle offre (42 M€ + 10 M€ de bonus) de Newcastle pour recruter Bruno Guimarães à l’ OL avant le 31 janvier, date de la fermeture du mercato hivernal. Une information qui annonce l’imminence du transfert du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais en Premier League. À Lyon, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot s’activent pour trouver le successeur de l’international brésilien (3 sélections). Et d’après les dernières informations de Goal France, la direction de l’ OL a coché le nom de Romain Faivre pour remplacer Bruno Guimarães si le transfert de ce dernier est conclu officiellement.

La source indique que les Lyonnais ont initié des négociations avec le Stade Brestois pour son milieu gauche. Le média précise que les discussions sont bien avancées entre les parties prenantes.

Romain Faivre serait déjà d'accord pour rejoindre l' OL et l'entourage du joueur est confiant pour l'issue du dossier. Dans le Finistère, les Brestois ont également entamé des recherches pour dénicher un potentiel successeur au si important N°21 du club. Lyon auarait aussi un plan B ! La piste menant vers l'international tunisien du FC Cologne, Ellyes Skhiri est évoquée.

Qui est Romain Faivre ?

Romain Faivre est le joueur le plus en vue et décisif au Stade Brestois cette saison. Il a disputé 21 matchs de Ligue 1 et a été titulaire 20 fois. Mieux, il a marqué 7 buts et a délivré 5 passes décisives. Il n’est certes pas attaquant de pointe, mais il est l’actuel meilleur buteur et meilleur passeur décisif du SB29, avec 8 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Sous contrat à Brest jusqu'en juin 2025, le joueur de 25 ans est valorisé à 15 M€ sur le marché des transferts.