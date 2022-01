PSG Mercato : Keylor Navas, un scénario surprenant se précise !

Publié par JEAN-LUC D le 29 janvier 2022 à 07:05

Arrivé en septembre 2019 en provenance du Real Madrid, Keylor Navas est lié au PSG jusqu’en juin 2024. Mais les choses pourraient changer.

Keylor Navas se livre sur la concurrence avec Donnarumma

Performant depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Keylor Navas a vu débarquer Gianluigi Donnarumma lors du dernier mercato estival. Laissé libre par l’AC Milan à la fin de son contrat, le gardien de but italien s’est engagé en faveur du PSG après son sacre à l’Euro 2021. Élu meilleur joueur du tournoi continental, le portier de 22 ans a paraphé un bail jusqu’en juin 2026. Interrogé sur cette concurrence, Navas s'est voulu très clair.

« C’est toujours bien d'avoir de la concurrence, mais je pense que sur le plan personnel, cette situation est loin d'être agréable. Je crois que nous aimons tous les deux jouer tout le temps, aider l’équipe. Il faut essayer de gagner sa place au quotidien, travailler et faire en sorte que l’entraîneur nous prenne en compte pour jouer plus », a expliqué l’international costaricien. Et selon la presse étrangère, la situation de l’ancien gardien du Real Madrid pourrait évoluer l’été prochain.

PSG Mercato : Un bon de sortie disponible pour Navas ?

À 35 ans révolus, Keylor Navaspourrait jeter l’éponge dans la concurrence qui l’oppose à Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. D’après les informations du média espagnol Todo Fichajes, l’ancien protégé de Zinedine Zidane pense qu’il a dépassé l’âge d’être une doublure de luxe dans un club. Il a envie d’être un titulaire indiscutable dans une équipe qui lui accorde sa confiance à 100% et n’exclurait donc pas un départ du PSG.

Un scénario auquel le club de la capitale ne serait pas forcément opposé si une offre convenable était faite pour le triple vainqueur de la Ligue des Champions (2016, 2017 et 2018). Toujours selon la même source, la Juventus Turin, l’AS Roma et l’AC Milan se seraient déjà renseignés à son sujet en vue d’un transfert à l’issue de la saison. D’après le site spécialisé Transfermarkt, Navas est évalué à 10 millions d’euros. Leonardo pourrait donc avoir à gérer un dossier supplémentaire dans les mois à venir.

Affaire à suivre donc…