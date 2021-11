PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma lâche une déclaration explosive

Publié par JEAN-LUC D le 15 novembre 2021 à 09:24

Actuellement en sélection avec L’Italie, Gianluigi Donnarumma s’est prononcé sur sa concurrence avec Keylor Navas dans les cages du PSG.

Gianluigi Donnarumma n’aime pas sa situation au PSG

Arrivé gratuitement durant le dernier mercato estival et après un Euro gagné avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma est obligé de partager le temps de jeu avec Keylor Navas au Paris Saint-Germain. L’entraîneur de l’équipe ayant opté pour une alternance au poste de gardien de but. Une situation qui n’est pas forcément du goût du meilleur joueur de l’Euro 2021. Gianluigi Donnarumma. De quoi déjà relancer la question de son avenir au Paris SG, surtout après sa dernière sortie médiatique.

En effet, sur TNT Sports, Donnarumma s’est confié sur sa situation actuelle, après le match nul entre l’Italie et la Suisse (1-1), vendredi soir. Et le portier de 22 ans n’a pas du tout caché sa frustration en mettant clairement Mauricio Pochettino et la direction du Paris SG devant leurs responsabilités. « Non, concrètement, ça ne perturbe pas mes prestations. Ça me perturbe surtout moi, parce que ce n’est vraiment pas facile, parce que, comme vous l’avez dit, j’ai toujours joué. Ça fait mal parfois d’être sur le banc. Mais je suis serein, la situation finira évidemment par se résoudre », a déclaré le gardien numéro 1 de la Squadra Azzurra.

PSG Mercato : vers un choix radical de Pochettino ?

Gianluigi Donnarumma ne le cache plus, il espère devenir le seul et unique titulaire au poste de gardien de but dans les mois à venir. Ce qui signifie que Mauricio Pochettino et le Paris Saint-Germain vont devoir trancher entre Keylor Navas et lui. D’autant que des clubs comme la Juventus Turin et Tottenham surveillent avec une attention particulière sa situation. Courtisan de longue date de Donnarumma, le club de Turin rêve toujours de le recruter un jour.

D’après les informations de Calciomercato, la Vieille Dame serait prête à se débarrasser de Wojciech Szczęsny afin de faire de la place à l’ancien portier de l’AC Milan. En Angleterre, Tottenham apprécierait également le profil du partenaire de Kylian Mbappé. Alors que le contrat de Hugo Lloris prend fin le 30 juin prochain, le club londonien serait prêt à tout afin de s’attacher les services du numéro 30 parisien. Le Paris SG devra donc se résoudre à prendre une décision définitive pour l’expérimenté Keylor Navas dont le bail court jusqu’en 2024.

Affaire à suivre donc…