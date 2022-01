ASSE Mercato : Une recrue justifie sa signature à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 29 janvier 2022 à 00:14

Passé en conférence de presse, Eliaquim Mangala est revenu sur sa signature à l’ ASSE. Il s'est aussi montré confiant pour le maintien en L1.

ASSE : Mangala a signé pour le prestige du club et le défi du maintien

Eliaquim Mangala a signé officiellement avec l’ ASSE pour 6 mois, le 20 janvier dernier. Il se prépare pour disputer son premier match avec le club ligérien, face à Bergerac (club de National 2) en 8e de finale de la coupe de France, dimanche (18h30). Il était donc présent en conférence de presse, vendredi pour évoquer ce match, mais aussi son arrivée à l’AS Saint-Étienne et en Ligue 1 pour la première fois. À la question de savoir pourquoi il a accepté de rejoindre les Verts pourtant menacés de relégation, le défenseur central a répondu : « justement, parce qu'on parle de l’ ASSE. Il s'agit d'un club historique qui appartient au patrimoine du foot. Il y a cette étoile quand même. C'est dix titres de Champions de France ».

En plus du prestige du club stéphanois, Eliaquim Mangala est venu aussi dans le Forez pour relever un gros défi lors de sa première expérience en France. « Je suis venu pour relever un très beau challenge parce que le club mérite mieux que sa place au classement. J'en ai parlé avec ma famille et je me suis rapidement déterminé. Aujourd'hui, Sainté, c'est le bon endroit, l'endroit où je dois être. Je suis très content d'être ici », a-t-il justifié ensuite. L’ancien international Tricolore (8 sélections) a également fait une mise au point qui n’est pas sans importance : « je ne suis pas venu pour la Ligue 1, ce n'est pas ma priorité. Je suis venu pour l’ ASSE ».

« Je suis persuadé que nous allons nous sauver »

Pour finir, le joueur de 31 ans s’est montré optimiste au sujet du maintien des Stéphanois dans l'élite. Selon lui, ce n’est pas un pari risqué de s’engager avec un club menacé de relégation en Ligue 2. « J'ai toujours vécu dans la compétition et été habitué à jouer pour gagner des titres. Là, un autre défi m'attend. Celui de sauver le club de la descente. Ce qui importe, c'est la motivation. Je suis persuadé que nous allons nous sauver. […] Chaque match sera une bataille. Ça ne sera pas facile, mais nous atteindrons notre objectif », a rassuré Eliaquim Mangala.