ASSE-AJ Auxerre : Barrages, des inquiétudes à Saint-Etienne !

L’ ASSE a fini difficilement le match aller des barrages contre l’AJ Auxerre (1-1). Et les nouvelles en provenance de Saint-Etienne ne sont pas bonnes.

ASSE : Trois joueurs de l'AS Saint-Étienne touchés à Auxerre

L’ ASSE tenait le bon bout face à l’AJ Auxerre lors du match aller des barrages pour le maintien en Ligue 1 ou la relégation en Ligue 2. Grâce au but de Zaydou Youssouf dès la 15e minute de jeu, l’AS Saint-Étienne se dirigeait vers une victoire, mais s’est fait rejoindre en toute fin de match sur l’égalisation de Gaëtan Perrin (87e). Finalement, les Verts tenteront de se maintenir dans l’élite, dimanche à 19h, au stade Geoffroy-Guichard, lors du décisif match retour.

Mais à deux jours de cette confrontation, Pascal Dupraz doit encore récupérer des blessés. En effet, quelques joueurs sont rentrés d’Auxerre avec des pépins physiques. Ayant reçu un choc sur le genou, Zaydou Youssouf a été sorti rapidement et remplacé par Gabriel Silva à la 54e minute de jeu.

Gêné par des douleurs au genou depuis son retour de blessure, Falaye Sacko était titulaire à Auxerre, mais dès que « ça a tiré » au niveau des ligaments, Pascal Dupraz l’a sorti en même temps que le buteur stéphanois. L’arrière latéral droit a été remplacé par Lucas Gourna-Douath. L’entraîneur de l’ ASSE a avoué qu'il a « été contraint de faire ces changements » pour ces deux joueurs « chancelants ». Ce vendredi, L’Équipe croit savoir que Gourna-Douath est aussi touché. Il a quitté l'Abbé-Deschamps en s’appuyant sur des béquilles d’après les indiscrétions du quotidien sportif. Le milieu de terrain de 18 ans « a un petit problème à la voûte plantaire et a une bosse sous le pied gauche » comme le précise Evect.

ASSE : Pascal Dupraz espère récupérer les joueurs souffrants

Interrogé sur l’absence de Romain Hamouma sur le terrain, Pascal Dupraz a évoqué un choix personnel et non une blessure. « Pour des raisons diverses, je suis obligé de pianoter avec l’utilisation de certains joueurs, notamment ceux de notre compartiment offensif », a-t-il justifié. Auteur du but égalisateur de l’ ASSE lors de la 38e journée de Ligue 1, à Nantes, l’attaquant de 35 ans est resté sur le banc de touche à Auxerre.

À un peu plus de 48 heures du match retour, Pascal Dupraz n'a plus le temps de se plaindre des blessures. Pour lui, « il faut récupérer, se régénérer, trouver les ressorts pour que, psychologiquement, son équipe soit armée pour ce dernier combat ». Notons qu'Eliaquim Mangala retrouve le groupe stéphanois, après avoir purgé sa suspension.