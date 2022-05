Auxerre-ASSE : Une info réjouissante tombe pour Pascal Dupraz !

Publié par ALEXIS le 24 mai 2022 à 12:12

Touché au genou il y a trois jours, lors du match FC Nantes-ASSE (1-1), Falaye Sacko va mieux selon les dernières informations de son état de santé.

Auxerre-ASSE : Falaye Sacko pressenti contre l'AJA

Falaye Sacko a terminé le match de l’ ASSE contre le FC Nantes (38e journée de Ligue 1) en souffrant d'une douleur. Touché au genou dans les derniers instants du match, lors d’un duel, il était incertain pour le match aller des barrages contre l’AJ Auxerre, jeudi soir. Cependant, les dernières nouvelles sur l’état du défenseur de l’AS Saint-Étienne sont de plus en plus rassurantes. Lundi, le club ligérien a fait savoir, via une photo postée sur Twitter, que ce dernier s’est mis à la course lors de la séance d’entraînement.

Ce mardi, Le Progrès assure que Falaye Sacko va mieux. « Ça a l’air d’aller », a écrit le quotidien régional, qui rapporte ainsi un témoignage de l’entourage du club stéphanois. La source se montre même optimiste pour l’arrière latéral droit de l’ ASSE et annonce : « L’international malien devrait donc pouvoir tenir sa place, jeudi, à Auxerre. »

Auxerre-ASSE : Une bonne nouvelle pour Pascal Dupraz

Si les informations du média se confirment, ce serait une bonne nouvelle pour Pascal Dupraz. L’entraîneur de l’ ASSE a pour mission de maintenir le club ligérien en Ligue 1 et a besoin de son équipe au complet pour tenter d’y parvenir. La présence de Falaye Sacko dans le groupe stéphanois au stade de l'Abbé-Deschamps est indispensable car il apporte la stabilité comme l'a souligné son entraîneur. Surtout qu’Eliaquim Mangala est suspendu pour le match aller contre l’AJ Auxerre (Ligue 2), jeudi à 19h, en raison d’une accumulation de cartons jaunes. À noter que le match retour des barrages contre l'AJA est prévu le dimanche 29 mai à Geoffroy-Guichard.