ASSE Mercato : Après Nordin, un autre départ confirmé à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 11 juin 2022 à 12:13

ASSE Mercato : Un défenseur a confirmé, ce samedi, son départ officiel de l'AS Saint-Étienne. Il ne jouera donc pas en Ligue 2 avec les Verts.

ASSE Mercato : Mangala fait ses adieux à l'AS Saint-Étienne

Arrivé à l’ ASSE en renfort en janvier 2022, Eliaquim Mangala et ses coéquipiers n’ont pas réussi à maintenir le club ligérien en Ligue 1. Les Stéphanois sont relégués en Ligue 2, après le match retour des barrages perdu aux tirs au but contre l’AJ Auxerre, 3e de la Ligue 2. Alors que son contrat de six mois à l’AS Saint-Étienne prend fin officiellement le 30 juin, le défenseur central de 31 ans a officialisé son départ, ce samedi 11 juin. En effet, il confirme que son contrat chez les Verts ne sera pas prolongé.

« Je tenais sincèrement à remercier tout le staff de l’ ASSE, les supporters […]. Je souhaite tout le meilleur à ce grand club et qu’il revienne au plus vite dans l’élite du football français », a-t-il exprimé, dans un message d’adieu sur les réseaux sociaux. Eliaquim Mangala a reconnu, ensuite, l’échec avec ses coéquipiers. « Je dois avouer qu’on croyait vraiment au fait de se maintenir en Ligue 1, malheureusement nous avons échoué dans notre tâche. C’est une énorme déception pour nous, le club et les supporters », a-t-il déclaré.

Plus d'une dizaine de joueurs laissés libres !

Comme quoi, l’ancien Tricolore ne fera pas partie de l’équipe du nouvel entraineur Laurent Batlles, nommé à la place de Pascal Dupraz, en Ligue 2. À l'instar de plus d’une dizaine de joueurs en fin de contrat et laissés libres. Ce sont entre autres : Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Miguel Trauco, Timothée Kolodziejczak, Assane Diousse, Bilal Benkhedim, Bakari Sako, Arnaud Nordin, Romain Hamouma... L'avant-dernier va rejoindre le Montpellier HSC, tandis que le dernier pourrait être prolongé à l' ASSE, pour une saison supplémentaire.