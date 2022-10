ASSE : Mangala passe aux aveux sur la relégation en Ligue 2

Publié par ALEXIS le 25 octobre 2022 à 12:13

Recrue hivernale 2022 de l’ ASSE, Eliaquim Mangala est revenu sur la relégation des Verts en Ligue 2. Il se dit attristé pour le mythique club de France.

Eliaquim Mangala regrette n'avoir pas pu sauver l' ASSE

En difficulté lors de la première moitié de la saison dernière, l’ ASSE s’était renforcé lors du mercato hivernal. Sept joueurs avaient rejoint l’équipe de Pascal Dupraz avec pour objectif de la maintenir en Ligue 1. Mais au terme de la saison, l’AS Saint-Etienne a été reléguée en Ligue 2, après avoir été battu aux tirs au but par l’AJ Auxerre lors du match décisif des barrages. Recrue phare des Stéphanois en janvier 2022, Eliaquim Mangala et les autres renforts : Enzo Crivelli, Falaye Sacko, Bakary Sako, Sada Thioub ou encore Paul Bernardoni, n’ont pas réussi à assurer le maintien des Verts dans l’élite.

Cinq mois après son départ libre de l’ ASSE, l’ancien défenseur de l’Equipe de France (8 sélections) est toujours marqué par la déception. Dans des propos confiés à L’Équipe, il tente d’expliquer ce qui n’a pas marché lors de la dernière ligne droite de la saison dernière.

« Saint-Étienne, c'est une grande déception. Moi, j'étais venu pour sauver la place du club en Ligue 1, c'était ça l'objectif. C'est triste. Ce club, c'est le patrimoine français […]. Là-bas, il y a beaucoup de jeunes, il faut s'adapter. Ce n'est pas moins bien, mais les temps ont changé. Le foot, ce n'est pas que les réseaux sociaux. La vérité, c'est le match, et avant ça le travail toute la semaine », a-t-il regretté.

L’AS Saint-Etienne est en reconstruction, selon Mangala

Eliaquim Mangala pense cependant avoir vécu une expérience enrichissante sous le maillot des Verts. Pour rappel, l’ ASSE est 18e de Ligue 2 et menacé de relégation en National, après 13 journées de championnat. Pour le défenseur de 31 ans, les Stéphanois entament un nouveau cycle. Il leur faut donc du temps pour se reconstruire.

« Mais j'ai énormément appris dans cette aventure, qui était ma première en France […]. Peut-être qu'ils doivent passer par là. C'est une reconstruction, il faut de la stabilité, laisser du temps », a-t-il indiqué.