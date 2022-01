ASSE : Sainté humilié en CDF, Dupraz fait une grande promesse

Publié par Ange A. le 31 janvier 2022 à 08:25

Pascal Dupraz s’est exprimé après l’élimination de l’ ASSE en huitièmes de finale de la Coupe de France par un club de National 2.

Nouvelle désillusion pour Saint-Étienne. Dimanche, l’ ASSE a été sortie de la Coupe de France par Bergerac, actuel leader de son groupe en National 2 (D4). Un but de Romain Escapit (76e) a suffi pour écarter le club forézien de la compétition. Une déconvenue qui s’ajoute à la difficile saison de Saint-Étienne. Les Verts sont derniers de Ligue 1 après 22 journées de championnat. Assurer le maintien est désormais l’objectif primordial de Pascal Dupraz après l’élimination de son équipe en Coupe de France. L’entraîneur stéphanois l’a réitéré au sortir de sa quatrième défaite avec les Verts.

Les mots de Pascal Dupraz après Bergerac

Le successeur de Claude Puel assume la responsabilité de ce nouveau revers. « Il faut peu parler, dire comme toujours que les défaites sont du ressort de l’entraîneur. Je n’ai pas trouvé la formule pour que l’équipe l’emporte sur 93 minutes », a confié Pascal Dupraz. Il regrette juste que la possession de ballon stérile de ses poulains. « On a eu le ballon. Malheureusement, quelques fois, on devrait s’en débarrasser surtout dans les zones dangereuses […] Il me semble que le message concernant notre solidité défensive n’est pas compris de tous, comme s’il était avilissant de dégager un ballon y compris contre une National 2 en Coupe de France [...] Posséder pour rien, c’est de la stérilité et la stérilité ça ne donne pas l’avantage », a-t-il déploré.

Sorti en Coupe de France, l’AS Saint-Étienne retrouve le championnat samedi avec la réception de Montpellier. « Croyez-moi, on va tout faire pour que l’affront soit lavé. Pour qu’il le soit, il n’y a pas 36 manières d’y arriver, il faut maintenir le club », a assuré le coach des Verts. Le technicien stéphanois devrait compter sur Wahbi Khazri. Le meilleur buteur des Verts cette saison (7 réalisations) est de retour après l’élimination de la Tunisie de la CAN 2021.