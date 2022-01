OM Mercato : C’est fait, Longoria signe un joli coup à Chelsea !

Publié par Timothée Jean le 31 janvier 2022 à 13:31

Le mercato hivernal s’accélère à l’ OM. La direction du club phocéen vient de frapper un joli coup au sein de l’effectif du Chelsea.

OM Mercato : Un jeune milieu offensif attendu à Marseille

La direction de l’Olympique de Marseille semble inarrêtable en cette fin de mercato hivernal. Après les arrivées de Cédric Bakambu, Sead Kolasinac et Samuel Gigot, le club phocéen aurait bouclé une signature surprise au milieu de terrain. En fin de contrat avec Galatasaray, le jeune espoir turc, Bartug Elmaz, serait déjà engagé avec l’OM ce week-end avant de retourner en Turquie. Le joueur de 18 ans devrait rejoindre Marseille à l’issue de la saison en cours. L’affaire serait déjà réglée entre les différentes parties.

Mais ce n’est pas tout. Outre ce renfort dans l’entrejeu, les dirigeants de l’ Olympique de Marseille viennent de frapper un joli coup du côté de l’Angleterre avec le recrutement d’un jeune milieu offensif en provenance de Chelsea. Le média Football Scotland révèle en effet que le jeune Emran Soglo (16 ans) a donné son accord pour rejoindre Marseille.

Marseille coiffe au poteau les Rangers pour Emran Soglo

Âgé seulement de 16 ans, Emran Soglo est considéré comme un grand espoir du football britannique. Et ses prouesses chez les jeunes des Blues ont attiré l’attention de plusieurs clubs étrangers. Si le Bayern Munich et West Ham souhaitaient boucler sa signature, le jeune milieu offensif prometteur était fortement pressenti pour rejoindre les Glasgow Rangers ces derniers jours. Le club écossais souhaitait finaliser son transfert cet hiver, d’autant plus qu’Emran Soglo est libre depuis son départ des équipes jeunes de Chelsea.

Mais la direction de l’ OM a flairé la bonne affaire et est finalement parvenue à rafler la mise dans ce dossier. Sauf un énorme rebondissement de dernière minute, Emran Soglo va rejoindre l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Il devrait poursuivre sa progression avec la réserve de l' OM avant de prétendre à une place en équipe première. Les détails de ce deal n’ont cependant pas encore fuité.