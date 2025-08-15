ASSE : Horneland ne l’a pas digéré et le fait savoir cash

Très satisfait des premières minutes de jeu de l‘ASSE à Laval, Eirik Horneland n’a pourtant pas mâché ses mots sur la deuxième mi-temps. Le coach de Saint-Etienne exige beaucoup plus de caractère et de maîtrise de la part de ses joueurs.

ASSE : Une première mi-temps « dominatrice » face à Laval

Eirik Horneland n’a pas caché sa satisfaction concernant l’entame de match face à Laval lors de la 1ère journée de Ligue 2 (3-3). « On a fait 15 très bonnes premières minutes, on a été bons dans l’intensité, on les a acculés dans leur dernier tiers », a-t-il salué, tout en soulignant les réponses collectives après l’ouverture du score adverse.

Les réalisations de Boakye, Moueffek et l’activité de Cardona ont permis aux Verts de revenir, puis de passer devant, ce qui a conforté l’entraîneur dans son plan de jeu initial. « On a eu la bonne réponse », a-t-il insisté, regrettant toutefois un léger recul après l’avantage.

Une seconde période « inacceptable » pour Horneland

Le ton change radicalement lorsqu’il évoque les 45 dernières minutes : « La seconde mi-temps, je n’ai pas du tout aimé. On leur a laissé le ballon, la possibilité de créer alors que c’était à nous de le faire. » Horneland ne digère pas que son équipe ait abandonné l’initiative à Laval malgré un but splendide signé Ben Old – Boakye.

Le coach pointe également un manque d’efficacité dans les centres d’Annan, capables selon lui de « clore l’issue de la rencontre » avec un quatrième but. Déçu par l’attitude, il conclut avec fermeté : « Il faut qu’on reste comme ça, aux commandes du jeu. Il faut avoir le courage et l’intensité nécessaires pour garder le contrôle. »

Un message clair pour le vestiaire

Ce coup de gueule intervient au moment où l’ASSE veut assumer son statut de candidat sérieux à la montée. Horneland envoie un signal fort : l’exigence sera totale, et le moindre relâchement sera sanctionné. À l’aube de la 2e journée, les Verts sont prévenus : seule une équipe conquérante et constante pourra nourrir des ambitions. Le message est passé.