Mercato OM : Un soldat est annoncé à Marseille !

L’OM s’active sur ce mercato pour faire revenir un joueur très apprécié de Roberto De Zerbi. Impressionné par Ismaël Bennacer, l’Italien pousse en interne pour récupérer son « soldat ».

Mercato OM : Bennacer, une priorité du mercato olympien

Prêté lors du dernier mercato hivernal, Ismaël Bennacer a convaincu les dirigeants olympiens. L’OM cherche désormais à conclure un nouveau prêt, cette fois assorti d’une option d’achat réaliste, voire d’un transfert sec avec le Milan AC. Au sein du club phocéen, la volonté est claire : Bennacer figure en tête de liste pour renforcer le milieu.

Son profil combatif, sa qualité technique et sa mentalité exemplaire ont séduit tout le Vieux-Port. Roberto De Zerbi ne tarit pas d’éloges. Dans le documentaire Sans jamais rien lâcher, l’entraîneur italien a déclaré : « Un joueur avec du cœur, un soldat, qui voulait absolument venir à Marseille. Et c’était aussi une découverte d’un point de vue humain. » Un vrai message adressé à sa direction.

De Zerbi et Benatia conquis par son état d’esprit

Au-delà de l’aspect technique, Bennacer a marqué les esprits par son attitude irréprochable. Dès son arrivée, le milieu algérien a montré son envie de bien faire, malgré un retour de blessure délicat. « Quand Isma est arrivé, il voulait tout faire bien », explique Medhi Benatia. « Je lui ai dit : “Isma, il y aura des hauts et des bas, mais tu restes un top joueur. On a besoin de toi.” »

Ce discours laisse transparaître toute la confiance placée en lui. Désormais, le peuple marseillais retient son souffle : Bennacer pourrait redevenir le soldat de De Zerbi, pour de bon.