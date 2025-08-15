Mercato OM : Un soldat est annoncé à Marseille !

Afficher l’index Masquer l’index
L’OM s’active sur ce mercato pour faire revenir un joueur très apprécié de Roberto De Zerbi. Impressionné par Ismaël Bennacer, l’Italien pousse en interne pour récupérer son « soldat ».
Mercato OM : Bennacer, une priorité du mercato olympien
Prêté lors du dernier mercato hivernal, Ismaël Bennacer a convaincu les dirigeants olympiens. L’OM cherche désormais à conclure un nouveau prêt, cette fois assorti d’une option d’achat réaliste, voire d’un transfert sec avec le Milan AC. Au sein du club phocéen, la volonté est claire : Bennacer figure en tête de liste pour renforcer le milieu.
Son profil combatif, sa qualité technique et sa mentalité exemplaire ont séduit tout le Vieux-Port. Roberto De Zerbi ne tarit pas d’éloges. Dans le documentaire Sans jamais rien lâcher, l’entraîneur italien a déclaré : « Un joueur avec du cœur, un soldat, qui voulait absolument venir à Marseille. Et c’était aussi une découverte d’un point de vue humain. » Un vrai message adressé à sa direction.
De Zerbi et Benatia conquis par son état d’esprit
Au-delà de l'aspect technique, Bennacer a marqué les esprits par son attitude irréprochable. Dès son arrivée, le milieu algérien a montré son envie de bien faire, malgré un retour de blessure délicat. « Quand Isma est arrivé, il voulait tout faire bien », explique Medhi Benatia. « Je lui ai dit : "Isma, il y aura des hauts et des bas, mais tu restes un top joueur. On a besoin de toi." »
Ce discours laisse transparaître toute la confiance placée en lui. Désormais, le peuple marseillais retient son souffle : Bennacer pourrait redevenir le soldat de De Zerbi, pour de bon.