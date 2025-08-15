Mercato : Man U a ruiné les plans du Barça !

Manchester United a porté un coup fatal au mercato du Barça au pire moment. Alors que le club catalan visait Benjamin Sesko pour l’après Robert Lewandowski, le club anglais a pris les devants et l’a détourné, au grand dame des Catalans.

Mercato : Benjamin Sesko, un coup de maître de Manchester United

Manchester United a frappé un grand coup sur le marché des transferts en bouclant la signature de Benjamin Sesko pour près de 87 millions d’euros. À seulement 22 ans, l’attaquant slovène arrive auréolé de ses performances impressionnantes avec Leipzig, où il avait inscrit 39 buts en moins de deux saisons.

Ce transfert précoce a surpris plusieurs cadors européens, dont le Barça, qui espérait secrètement que le joueur reste une année supplémentaire en Bundesliga afin de se positionner sur lui à l’été 2026 en tant que successeur de Lewandowski.

Le Barça pris de vitesse

Selon le quotidien Sport, Deco, le directeur sportif des Blaugrana, avait fait de Sesko une priorité à moyen terme. Les dirigeants catalans misaient sur la patience pour pallier leurs contraintes financières actuelles. Mais le plan s’est effondré lorsque Manchester United a accéléré les négociations pour attirer le buteur slovène dès cet été.

Newcastle et Arsenal étaient également intéressés, mais les Red Devils ont eu le dernier mot. Robert Lewandowski continue de porter l’attaque barcelonaise avec des statistiques impressionnantes malgré ses 36 ans. Auteur de 42 buts la saison dernière, il reste un atout majeur pour Hansi Flick, à qui il offre expérience et efficacité. Le club compte encore sur lui pour les deux prochaines saisons, mais pensait déjà à sa relève pour 2026.

Avec le départ de Sesko vers la Premier League, le Barça va devoir sonder d’autres pistes offensives. L’échec de ce dossier illustre les limites financières du FC Barcelone, incapable de rivaliser avec des offres anglaises sur le plan économique. Deco voit donc s’envoler une cible qu’il considérait comme idéale pour incarner l’avenir de l’attaque blaugrana.